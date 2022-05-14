Банан – калорійний фрукт. Якщо ви не любите починати ранок із ситного сніданку, то банановий молочний коктейль – те, що потрібно! Для подруги або мами приготуйте коктейль з бананом, йогуртом і ягодами, а для романтичного вечора чудово підійде банановий «Дайкірі». Пропонуємо 8 рецептів смачних бананових коктейлів на будь-який смак!

Класичний бананово-молочний коктейль

Інгредієнти:

Банан – 2 шт.

Молоко – 1 склянка

Вода – 4 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Лід – 8 кубиків

Спосіб приготування:

Очистити банани, крупно нарізати, змішати в блендері з молоком до стану дрібних шматочків. Додати воду і цукор. Продовжити збивати в блендері до однорідності. Додати кубики льоду і подрібнити ще раз.

Такої кількості інгредієнтів вистачить на чотири порції коктейлю.

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Банановий коктейль із молоком та яйцем (гоголь-моголь)

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Молоко – 1 склянка

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Кориця – до смаку

Спосіб приготування:

Приготувати банановий коктейль в блендері, змішавши інгредієнти, крім кориці. Корицею прикрасити вже розлитий у склянки напій.

Банановий коктейль з ягодами на йогурті

Інгредієнти:

Банан – 2 шт.

Полуниця – 1 склянки

Чорниця – третина склянки

Апельсиновий сік – півсклянки

Йогурт без добавок (грецький) – 370 г

Спосіб приготування:

Банани почистити і нарізати великими шматочками. Полуницю очистити від чашолистків. Чорницю очистити від чашолистків і злегка заморозити. Змішати інгредієнти в блендері до однорідності.

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Банановий коктейль з апельсином та імбиром

Інгредієнти

Банан – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Свіжий імбир – половина чайної ложки (або 1 ч. л. сушеного)

Соєве молоко з ароматом ванілі – 500 мл

Спосіб приготування:

Покласти складові у блендер і змішати до однорідності.

Банановий коктейль з додаванням арахісового масла

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Соєве молоко – півсклянки

Арахісове масло – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Очистити і нарізати банан для блендера. Перебити в блендері шматочки банана, соєве молоко і арахісове масло. Розлити по склянках і намалювати візерунки медом.

Банановий коктейль із морозивом без блендера

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Морозиво – 150 г

Молоко – 250 мл

Мед або цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Очистити банан. Розім’яти дерев’яною ложкою або вінчиком у мисці. Додати морозиво. Перемішати вінчиком до однорідності. Додати молоко і збивати вінчиком мінімум дві хвилини до консистенції повітряної сметани. Додати мед або цукор до смаку.

Як альтернативу для змішування бананового коктейлю без блендера використовуйте шейкер з льодом.

Алкогольний банановий коктейль «Дайкірі»

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Лід колотий – 100 г

Білий ром – 45 мл

Цукровий сироп – 5 мл

Лимон – половинка

Спосіб приготування:

Вичавити сік половини лимона. Помістити в блендер інгредієнти, додати сік. Перемішати до однорідності.

Алкогольний банановий коктейль «Сонячні мрії»

Інгредієнти:

Банан – половина фрукта

Персик – половина фрукта

Лікер «Куантро» – 30 мл

Апельсиновий сік – 30 мл

Морозиво – 30 г

Спосіб приготування:

Збити складові в блендері. Налити в келих для мартіні та подати, прикрасивши часточкою апельсина.

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