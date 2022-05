Прибрати зайві накопичення жиру допоможе техніка Аніти Луценко. Вправи можна виконувати просто лежачи на дивані! Цей комплекс вправ для ледачих допоможе вам скинути зайву вагу та швидко привести себе у форму. Дивіться в нашому матеріалі вправи від Аніти Луценко.

Жирові пастки – це місця на тілі людини, де, залежно від статі та генетики, може накопичуватися жир. Вони не залежать від загальної ваги, тобто можуть бути навіть у худих. Найчастіше такими проблемними місцями у жінок стає ділянка над колінами і стегна.

Комплекс складається із 3 вправ

Лежачи на спині, випрямити ноги під кутом 90 градусів до тіла, руки витягнуті уздовж тіла. М’язи обох ніг напружені, носки тягнуться вгору. У такій позі тримаємось 30 секунд.

Зігніть праву ногу, напружуючи всі м’язи. Поверніть у вихідне положення і повторіть іншою ногою. Виконуйте вправу в одному ритмі без пауз 15 разів.

За допомогою цих вправ ми тренуємо передню поверхню стегна, тим самим підкачуючи ті проблемні місця над колінами. На цьому етапі працюють м’язи пресу, що паралельно підтягне наш живіт, і м’язи гомілки.

Положення те саме, що й на першому етапі. Ліва нога вгорі, права зігнута в коліні. Стопи обох ніг прямі, тобто стопа лівої ноги – паралельна стелі. М’язи ніг повинні бути напружені. Чергуйте згинання та розгинання ніг. Виконуйте вправу в одному ритмі без пауз 15 разів.

Цими рухами ми будемо опрацьовувати передню поверхню стегна, що також посприяє підтяжці верхній частині ніг і усуненню «жирових пасток» над колінами.

Ноги підняті вгору, м’язи напружені. Розверніть ноги так, щоб коліна максимально дивилися в сторони. Ліва п’ята попереду правої ноги. Натискайте лівою ногою на праву, а правою – чиніть опір! Виконуйте вправу протягом 2 хвилин, чергуючи то праву, то ліву ногу.

Зігніть ноги в колінах, покладіть праву гомілку поверх лівої. Натисніть правою ногою на ліву, при цьому чиніть опір лівою ногою. Поверніться в першу позицію і повторіть весь етап 15 разів.

Виконуючи цей комплекс щодня, вже протягом тижня ви побачите перший результат! А за місяць ваші ніжки зміняться, і «жирові пастки» помітно зменшаться!

