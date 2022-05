Хочете дізнатися, в який день тижня ви з’явилися на світ? Тоді скористайтеся таблицею, за допомогою якої вам вдасться легко і без зусиль це з’ясувати.

Знайдіть потрібний рік в лівій частині великої таблиці. До рядку прикладіть лінійку, щоб випадково не збитися.

У верхній графі правої частині таблиці позначені місяці. Знайдіть місце, де сходяться рядок з потрібним роком і стовпець певного місяця. У клітинці перетину побачите цифру. Наприклад 1990 рік – по горизонталі, і травень місяць – по вертикалі дають цифру 1.

Додайте отриману цифру до дати. Наприклад, 1+30=31. Запам’ятайте отримане число.

Тепер потрібна маленька таблиця з днями тижня. Знайдіть у ній число, що вийшло. Подивіться, який день тижня записаний у відповідному рядку. У взятому для прикладу випадку число 31 перебуває в рядку, на якому написано «середа». Виходить, що 30 травня 1990 була середа.

