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Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко

12.05.2022

Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Корисні секрети розкриває Марина Шевченко! Скористайтеся простими порадами від відомого кулінара й готуйте завжди ідеальну смачну кашу. Рецепт манної каші без грудочок в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Манка в пачці – 1 шт.
  • Вода – 250 мл
  • Пряжене молоко – 500 мл
  • Вершкове масло – 45 г
  • Сіль
  • Мед – 3 ст. л.
  • Ванільний цукор – 1 пак.

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Для прикрас:

  • Джем
  • Ягоди
  • Горіхи

Приготування:

  1. Спочатку просіяти крупу, потім її обсмажити.
  2. Щоб в каші не утворилося грудочок, не всипайте манну крупу в киплячу воду чи молоко. Залийте її холодною водою.
  3. Варіть кашу на середньому вогні 2-3 хв, постійно помішуючи.

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Як поліпшити смак манної каші:

  • Щоб поліпшити смак і аромат манки, потрібно змішати воду й молоко в пропорції 3:1.
  • Для того щоб каша мала ніжніший смак, після приготування потрібно збити її вінчиком разом зі шматочком вершкового масла.
  • Ще один спосіб поліпшити смак манки – приготувати кашу на пряженому молоці. Так смак буде ніжнішим і з приємною вершковою ноткою.
  • Солити манку потрібно на етапі закипання рідини: це покращує смакові якості каші.
  • У готову кашу додати мед.

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Video: Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко

Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Скористайтеся простими порадами від Марини Шевченко, й ваша каша завжди буде ідеальною. Рецепт манної каші без грудочок в матеріалі

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