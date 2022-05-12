Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Корисні секрети розкриває Марина Шевченко! Скористайтеся простими порадами від відомого кулінара й готуйте завжди ідеальну смачну кашу. Рецепт манної каші без грудочок в нашому матеріалі.

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Складові:

Манка в пачці – 1 шт.

Вода – 250 мл

Пряжене молоко – 500 мл

Вершкове масло – 45 г

Сіль

Мед – 3 ст. л.

Ванільний цукор – 1 пак.

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Для прикрас:

Джем

Ягоди

Горіхи

Приготування:

Спочатку просіяти крупу, потім її обсмажити. Щоб в каші не утворилося грудочок, не всипайте манну крупу в киплячу воду чи молоко. Залийте її холодною водою. Варіть кашу на середньому вогні 2-3 хв, постійно помішуючи.

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Як поліпшити смак манної каші:

Щоб поліпшити смак і аромат манки, потрібно змішати воду й молоко в пропорції 3:1.

Для того щоб каша мала ніжніший смак, після приготування потрібно збити її вінчиком разом зі шматочком вершкового масла.

Ще один спосіб поліпшити смак манки – приготувати кашу на пряженому молоці. Так смак буде ніжнішим і з приємною вершковою ноткою.

Солити манку потрібно на етапі закипання рідини: це покращує смакові якості каші.

У готову кашу додати мед.

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Video: Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Скористайтеся простими порадами від Марини Шевченко, й ваша каша завжди буде ідеальною. Рецепт манної каші без грудочок в матеріалі