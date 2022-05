Полуниця вже практично на кожному прилавку, і всі ми поспішаємо поласувати соковитими сезонними ягодами. Але чи знаєте ви, що полуниця може викликати алергію, отруєння і навіть спричинити появу каменів у нирках? Як вибрати безпечну полуницю, щоб не нашкодити своєму здоров’ю і здоров’ю близьких, розповість експерт з якості Костя Грубич! Читайте в матеріалі, як правильно вибирати полуницю.

На жаль, на сьогодні виробники прагнуть виростити не корисну, а красиву полуницю. Для цього вони додають під час вирощування мінеральні добрива, і часом їх кількість перевищує норму в кілька разів, що не може не позначитися на плодах.

Щоб перевірити вміст мінеральних добрив, необхідно докласти зріз ягоди до серветки. Небезпечна полуниця має надмірну кількість мінеральних сполук, які затримують вологу, саме тому така ягода не залишить соковитого рідкого сліду на серветці. Полуниця з нормальним вмістом мінералів є водянистою і соковитою.

Консерванти дуже часто застосовуються виробниками, адже з їх допомогою можна в кілька разів збільшити термін зберігання продукту. І часто вони збільшують допустиму дозу заради своєї вигоди.

Щоб дізнатися, чи є в полуниці консерванти, її потрібно потерти шматочком матуючої серветки. Якщо крім соку ви бачите на ній ще й маслянистий слід (слід біфенілу – продукту нафти), то це означає, що ягода була оброблена консервантом. Полуниця без додаткової обробки не залишить жирного сліду на матуючій серветці.

Щоб зменшити кількість консервантів у полуниці, промивайте її під проточною водою протягом 3 хвилин.

А ви знали, що лише 4 кг незрілої полуниці за сезон можуть спричинити камені у нирках?

Якщо полуницю покласти в миску з водою, то вже за 5 хвилин стигла почне пускати власний сік. Недозріла полуниця не зможе випустити свій внутрішній сік і надати воді червоного кольору. Крім того, зверніть увагу на насіння – якщо його багато, зернятка опуклі та дуже близько розташовані одне до одного, то перед вами також недозріла полуниця.

Як же виявити пестициди і нітрати в полуниці? Дивіться в нашому відео!

