Полюбляєте голубці, але стомилися від класичного рецепту? Голубці з пшоном та білими грибами допоможуть урізноманітнити ваш раціон. Детальний рецепт читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Капуста – 1 качан

Печериці – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сметана – 2-3 ст.л

Пшоно – 0, 5 скл.

Томатна паста – 2 ст.л

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Спосіб приготування:

Печериці вимити, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на рослинному маслі до м’якості. Качан капусти відварити в підсоленій воді 5-7 хвилин. Розібрати на окремі листочки. Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю і терту моркву. Пшоно ретельно промити. Залити холодною водою і довести до кипіння. Потім воду злити. Додати пшоно і гриби в сковороду з цибулею і морквою. Посолити, поперчити та тушкувати все разом 10 хвилин. Потім влити в сковороду 150 мл води і тушкувати, поки вода не вбереться в крупу. Викласти пшоняну начинку на капустяні листи. Згорнути конвертиком. Голубці перекласти в сотейник. Залити соусом і пекти до готовності (приблизно 10 хв). Соус. Обсмажити борошно на соняшниковій олії (1 ст. л.). Потім додати томатну пасту, влити овочевий бульйон або воду. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Довести до кипіння, за смаком посолити і поперчити.

Смачного!

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Video: Дієтичні голубці: рецепт із пшоном і грибами Розповідаємо, як приготувати голубці. Рецепт приготування оригінальної версії класичної страви голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами