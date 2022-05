Помітили проблеми зі шкірою? Несподіваний висип на обличчі… Можливо, у вашій подушці живуть пилові кліщі та варто правильно її випрати. А ви знали, що їх наявність може повільно вбивати людину? Як позбутися пилових кліщів, знають експерти «Все буде добре». Докладніше читайте в нашому матеріалі.

Здавалося б, звичайний висип на обличчі, але наслідки він може мати дуже печальні. Ви навіть не підозрювали, але ваша «найкраща подруга» подушка, можливо, повільно вас вбиває. У студії «Все буде добре» був проведений експеримент: у героїні Ольги взяли подушки – зі штучними наповнювачами та натуральними. Експерт Оксана Вольська дізналася, чому у Ксенії, дівчини сина Ольги, з’являється дивний висип, коли вона приїжджає в гості до них.

Більше на тему: Як помити холодильник, щоб він вас не отруїв

Оксана взяла проби із всіх подушок, які були у квартирі, щоб виявити, чи є в них пилові кліщі. Вона вважає, що проблема може бути саме в них.

Відомо, що пилові кліщі можуть викликати дерматит, кон’юнктивіт, запалення шкіри, нежить, кашель; бактерії провокують захворювання носоглотки, викликають бронхіт і пневмонію. Це небезпечно для людей з ослабленим імунітетом. Вони найперші у групі ризику. Спори грибків, які також, до речі, можуть жити у подушках, можуть викликати аспергільоз – грибкову інфекцію легень (у легенях «виростає» своєрідна грибкова кулька). Спираючись на лабораторні дослідження і первинний огляд Ксенії, який Оксана попередньо провела, вона припустила, що це саме пилові кліщі, а точніше їхні екскременти, стали причиною висипань на обличчі Ксенії.

Пилові кліщі та спори грибків можуть жити як у пухових подушках, так і в синтепонових. Звісно, подушки з натуральним наповнювачем, як-от пір’я чи пух, мають краще середовище для розвитку кліщів і грибків. Тут важливо пам’ятати, як правильно прати і доглядати за ними.

Більше на тему: Як очистити плиту та витяжку: 3 дієвих засоби

Оксана Вольська підготувала дієвий рецепт розчину для боротьби з кліщами у подушках.

Треба пам’ятати, що пилові кліщі та бактерії гинуть при високих температурах. Тому пір’яні подушки краще замочувати у воді з температурою понад 80 градусів. Для подушок зі штучним наповнювачем висока температура прання не підходить, оскільки наповнювач, як кажуть, «збіжиться». Для них оптимальна температура прання 40 градусів. Подушки зі штучним наповнювачем краще замочувати декілька разів у мильному розчині.

Отже, для приготування розчину, який знищить пилові кліщі та спори грибків у ваших подушках, треба:

На 10 літрів води: 50–100 грамів господарського мила (його попередньо треба натерти на тертці), 1 ч. л. борної кислоти або 100 грамів нашатирного спирту (має протимікробну дію). Можна додати кілька крапель ефірних олій кипариса, апельсина або лаванди. Їхній екстракт допомагає позбутися пилових кліщів. Важливо: ефірні олії можуть використовувати люди, які не мають алергічних захворювань.

Перед тим, як висушити, їх ще треба декілька разів прополоскати у чистій воді. Оптимальна кількість – тричі. Можна додавати у воду як природний кондиціонер 1/2 склянки етилового спирту (125 мл), 10 крапель ефірного олії лимона, 20 крапель ефірної олії евкаліпту (за умови, що людина не має алергічних захворювань).

Більше на тему: Як помити батарею: швидкий спосіб

Подушки з натуральним наповнювачем треба сушити на сонці, «збиваючи» («розпушуючи») наповнювач через кожні три-чотири години. На це піде близько 2–3 діб. Пам’ятайте, користуватися чистими випраними подушками можна тільки тоді, коли вони повністю висохнуть. Для зручності можна пошити три марлеві мішечки і розподілити по них наповнювач. Таким чином процес сушіння у вас займе до однієї доби. Подушки із синтепоновим наповнювачем висохнуть швидше. Але пам’ятайте: у жодному разі таку подушку не можна викручувати! Покладіть її на рівну поверхню, можете обгорнути рушником. Він допоможе швидше увібрати вологу.

Таким чином, героїня нарешті зможе спокійно запрошувати дівчину сина додому, не боячись за її життя, як і за життя своїх рідних. Правильно періть свої подушки, і тоді все у вас буде добре!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.