Ваша шкіра стала в’ялою і з’явився целюліт? Як привести її в тонус і зробити гладкою, доклавши мінімум зусиль, знає фітнес-тренер Аніта Луценко! Ексклюзивно для «Все буде добре» вона поділилася не спортивним, а косметичним секретом ідеального тіла! Готуйте антицелюлітний цукровий скраб для тіла в домашніх умовах за цим рецептом, і ваша шкіра порадує результатом.



Інгредієнти:

Змішайте всі інгредієнти.

Застосування:

ВАЖЛИВО: здійснювати рухи необхідно за напрямком течії лімфи!

Плавними круговими рухами наносимо скраб знизу вгору. Рухаємося по задній зовнішній поверхні ноги в напрямку від стопи до стегна, обходячи колінну чашечку і не торкаючись передньої поверхні гомілки. В кінці процедури руку направляють до пахової області.

Масажні рухи повторюють 6-8 разів за одну процедуру. Сідниці масажуємо, починаючи від тазостегнових суглобів до середини міжягодичної складки, потім у бік, направляючи рухи до пахових лімфатичних вузлів. Дуже обережно масажуйте живіт і не тисніть на внутрішні органи! Змийте теплою водою.

Для підвищення тонусу шкіри можна змочити ділянки з проблемними місцями холодною водою.

Після процедури додайте в масажне масло кілька крапель апельсинового соку і нанесіть на шкіру.

