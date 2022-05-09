Суп із фрикадельками – це простий та ситний обід. Популярна акторка Ольга Сумська поділилася секретами приготування фірмової страви своєї мами. Рецепт супу з фрикадельками покроково – в матеріалі!

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Складові:

морква – 1 шт .

1 . цибуля – 1 шт.

1 шт. картопля – 1 шт.

1 шт. шпинат – 100 г

100 г вершкове масло – 1 ст. л .

1 ст. л манна крупа – 50 г

50 г зелень, сіль – за смаком

Для фрикадельок:

індичий фарш – 300 г

г цибуля – 1 шт.

шт. яйце – 1 шт.

1 шт. шпинат – 100 г

100 г петрушка – 1 пуч.

1 пуч. сіль, перець – за смаком

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Приготування супу:

Натерти моркву на тертці , цибулю нарізати кубиками, тушкувати на середньому вогні 2–3 хвилини. Залити окропом, посолити , додати нарізану картоплю.

Приготування фрикадельок:

Змішати у мисці фарш, дрібно нарізану цибулю , шпинат, петрушку та яйце. Додати сіль, перець за смаком. Зробити з фаршу невеликі фрикадельки . Додати фрикадельки до супу , варити 10 хвилин. Шпинат нарізати, подрібнити у блендері , додавши трохи води та дрібку солі. Додати пюре зі шпинату до супу . Зняти з вогню , додати вершкове масло та манку . При подачі прикрасити подрібненою зеленню .

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Смачного!

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Video: Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської Суп із фрикадельками покроково. Рецепт від Ольги Сумської як зробити суп із фрикадельками