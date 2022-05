На підошві праски утворився гар, а всередині – накип? Вона може вийти з ладу у будь-який момент! Тарас Шпіра розповів, як цього не допустити.

Існує думка, що почистити праску в домашніх умовах можна за допомогою гідропериту. Це таблетки, які використовують як дезінфікуючий засіб при запальних захворюваннях слизових оболонок і шкіри. В аптеці його можна придбати за всього 3 грн. Для цього розігріваємо праску. Подрібнимо таблетку і за допомогою цього порошку і серветки проводимо по забрудненій поверхні підошви праски. Відбудеться бурхливе виділення газу, тому проводити цю маніпуляцію краще на відкритому повітрі, на балконі. Бруд, що відійшов із залишками таблетки, видаляємо вологою ганчіркою. В кінці праску слід насухо витерти.

Інший спосіб. На дуже дрібній тертці натираємо свічку – вона має бути з парафіну. Далі змішуємо парафін з дрібною кухонною сіллю і посипаємо тонким шаром аркуш паперу. Накриваємо це серветкою. Розігрітою праскою потрібно погладити отриману суміш через серветку. Після такої процедури поверхня підошви має знову стати гладкою і чистою. Але чистити підошви електроприладів з тефлоновим покриттям цим способом не можна.

Також у жодному разі праски з металевим покриттям не можна чистити ножем або наждачним папером – ви не почистите, а лише попсуєте поверхню. Щоб видалити тільки що пригорілу синтетику потрібно вимкнути пристрій і видалити розплавлені частинки синтетики з поверхні підошви дерев’яною паличкою – скребком або лопаткою. Після цього кілька разів провести гарячим пристроєм по грубій тканині.

Праска з тефлоновою підошвою чудово ковзає при слабкому нагріванні, що відмінно підходить для синтетики. Але один неакуратний рух праскою по металевій деталі може зіпсувати прилад. У чищенні тефлонової праски нам стане у нагоді мило. Бажано проводити чистку відразу після забруднення або нагріти праску, потім натерти поверхню милом. Дати прасці трохи охолонути. Змити мило за допомогою ганчірочки і води. Від бруду не повинно залишитися і сліду.

Спеціальний олівець можна купити у відділах з побутовою хімією. Вартість – від 10 до 15 грн. До складу олівця входить карбамід та органічні кислоти, з їх допомогою і відбувається реакція, яка допомагає очистити праску. На розігріту поверхню натираємо олівець, вона почне сильно плавитися і стікати краплями вниз, як віск, тому рекомендую тримати під рукою шматок тканини. В інструкції зазначено, що забруднення найкраще видалити клаптем лляної тканини. Так і робимо.

Буває, праска начебто чиста і працює, але ось починаєш гладити, а з парою виходить дрібне сміття. У невеликій посудині закип’ятіть воду, розведіть у ній лимонну кислоту, залийте розчин у контейнер праски і ввімкніть пристрій на максимальну температуру. Коли праска нагріється, кілька разів натисніть на кнопку випускання пари.

А як ви зазвичай справляєтеся з гаром і накипом у прасці? Діліться порадами у коментарях до цієї статті!

