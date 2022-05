Проблема второго подбородка волнует многих женщин. Он может появится как в 25, так и в 45 лет и даже у худышек! Но не переживайте, с комплексом от Евгении Баглык ваше лицо станет худее, а его контуры – более утонченными! И вы навсегда забудете о ненавистном втором подбородке!



Упражнение №1. Голубь

Сядьте, держите плечи раздвинутыми, спину ровной. Делайте упражнения вперед – назад головой, как голубь, выдвигая лицевой корпус. Повторить 20 раз.

Упражнение №2. Верблюд

Приподнимете подбородок вверх. Выдвигайте нижнюю челюсть вперед – назад. После 5 раз задержитесь в таком положении на 5 секунд.

Упражнение№3. Вольный художник

Для этого упражнения понадобится карандаш. Зажмите его между зубов, выдвиньте челюсть вперед, и нарисуйте в воздухе цифры от 1 до 10.

Упражнение №4. Наклоны

Сядьте на край стула держа спину прямо, плечи расправьте. Поднимите вверх подбородок и сделайте наклон назад. Повторить 15 раз, во время последнего наклона задержитесь на несколько секунд.

Упражнение №5. Книга

Для упражнения необходима увесистая книга. Сядьте ровно, расправив плечи. Книгу расположите на голове таким образом, чтобы вы могли держать равновесие. Для усложнения задания можно встать и походить с книгой на голове. Держать в равновесии от 5 до 10 минут.

Упражнение №6. Уточка

Поднимите подбородок вверх. вытяните вперед губы, как уточка. Держите положение 3-5 секунд, затем расслабьте. Нескольких подходов будет достаточно.

Упражнение №7. Волк

Приподнимите подбородок, сделайте губы “трубочкой”. Держа такое положение произносите букву “У” в течение 5-7 секунд. Сделайте несколько подходов.

Комплекс рассчитан на 10 дней, в дальнейшем можно делать эти упражнения 3 раза в неделю!

