Окрошка – це тонізуюча сезонна страва, яку обожнює більшість з нас. У літню спеку такий холодний суп – справжній порятунок. Якщо ви не готуєте окрошку, побоюючись зіпсувати фігуру, то пропонуємо спробувати дієтичний варіант. Рецепт дієтичної окрошки від Тетяни Литвинової читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Інгредієнти для заправки:

Більше на тему: Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт

Приготування:

Приготування заправки:

Смачного!

Більше на тему: Окрошка: 5 рецептів приготування

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.