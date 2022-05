Вам подарували орхідею, але у неї почали жовтіти листочки? Квітка у вас вже кілька років, але більше не цвіте? Ви можете вдихнути у вашу улюбленицю нове життя, якщо скористаєтеся порадами експерта з кімнатних рослин Неллі Мурашкіної. Вона обіцяє, що ваша орхідея буде квітнути й милувати око! Читайте докладніше.

«Орхідея» перекладається з грецької мови як «схожа на метелика». А ще ця квітка стала символом сексуальності. З насіння і пелюсток колись навіть готували приворотне зілля! Сьогодні відомі близько 35 тисяч видів орхідей. Деякі з них можуть прожити навіть 100 років! Вдома найчастіше вирощують орхідею фаленопсис, яка може цвісти цілий рік і навіть розмножуватися!

Орхідея фаленопсис невибаглива, може рости навіть без горщика й землі. Але у багатьох вона в’янепопри підживлювання й полив. Уся справа в тому, що вони доглядають за нею надто трепетно ​​й ретельно. Насправді необхідно знати лише кілька простих правил!

Якщо ви помітили, що коріння орхідеї пересохло та біля стовбура чорна окантовка, то це свідчить про гниття. Щоб врятувати цю квітку, потрібно просто видалити всі непотрібні корінці. Навіть якщо ви видалили їх всі, не переживайте, квітка не пропаде! У орхідеї корінці можуть прорости навіть на стеблі. При цьому ви можете приколоти квітку до пінопласту і повісити на стіну! Для дезінфекції можете помазати корінець корицею, активованим або деревним вугіллям.

Головне – не перестаратися з поливом орхідеї. Побризкайте раз у тиждень корінець і нижню частину бадилля, яка дуже сприйнятлива. Бажано, щоб вода не потрапляла на верхню частину, оскільки вона може спуститися до стебла та він загніє. Якщо таке сталося, то скрутіть туалетний папір в трубочку і протріть ці місця. Звертайте увагу на те, чи є конденсат в квітковому горщику. В разі його наявності поливати квітку не можна. Також ви можете перевірити, чи варто поливати рослину, встромивши паличку в ґрунт. Якщо через 2 години вона виявиться вологою, тоді орхідею варто полити.

Ґрунт повинен бути не вологоємним. Якщо орхідея не цвіте півроку і має більше 4 листків, то її потрібно пересадити. Якщо вона росте у моху, то його потрібно обов’язково видалити. Пересадіть її у звичайну кору (соснова, дубова, пробки від пляшок). Якщо ви взяли кору з лісу, то її необхідно прокип’ятити, щоб прибрати шкідливі для рослини смоли. Кип’ятіть кору протягом півгодини, злийте воду і потім ще раз стільки ж прокип’ятіть. Коріння орхідеї здатне до фотосинтезу, тому потрібно садити обов’язково у прозорий горщик. Крім цього, на ньому повинно бути багато дірок.

Орхідея цвіте, коли на її батьківщині посуха, адже квітка існує для того, щоб її запилювати. Саме тому не можна заливати її, бо рослина сприйме це як сигнал про прихід сезону дощів і припинить цвітіння. Другий момент – вона має знаходитися на яскравому розсіяному світлі. Не варто зловживати добривом: воно потрібне тільки в період активного росту. Якщо ви помічаєте, що починає рости новий листочок, можете полити рослину з добривами через 2-3 тижні. Також ви можете влаштувати орхідеї стрес, якщо вона вперто не хоче цвісти. Поставте її в темне і вологе місце на 2 тижні. Після цього, коли ви її поставите в місце, де багато світла, вона відчує сприятливі умови та почне цвісти у прискореному темпі. Після того як орхідея відцвіла, потрібно відрізати стебло за 2 сантиметри до наступної бруньки.

Орхідея розмножується дуже просто! Біля кореня може вилізти ще одна розетка, яку ви просто відділяєте і садите в інший горщик. За несприятливих умов розетка може вилізти і біля стебла. В такому випадку дочекайтеся, поки корінці виростуть до 5-6 сантиметрів, потім від’єднайте від квітки і посадіть окремо. Якщо орхідея велика, то ви можете відрізати разом із листком шматочок корінця. Посадіть його, і вже за рік він пустить 2-3 діточки, які стануть повноцінними рослинами.

При пересадці під підставу стебла підкладіть пінопласт, щоб орхідея не замокала. Садіть рослину в невеликий горщик, в якому не повинно бути багато ґрунту. Кору краще взяти велику та не наповнювати нею щільно горщик. Пересадкою займатися можна цілий рік, але для рослини найсприятливішою порою року є весна!

