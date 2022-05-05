Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Холодний гороховий суп від Ектора Хіменеса-Браво

05.05.2022

Гороховий суп – це одна з улюблених страв усіх чоловіків України. Можливо, не всі жінки поділяють  їхню думку, але все одно вміють готувати цю страву бездоганно. А ось про існування холодного супу з гороху мало хто знає, тому кулінарний експерт Ектор Хіменес-Браво з радістю вам допоможе освоїти нову страву для ваших половинок.

гороховый суп

Більше на тему: Крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана

Складові:

  • Зелений горошок – 500 г
  • Оливкова олія – ​​2 ст. л.
  • Цибуля – 1 шт.
  • М’ята рублена – 1 скл.
  • Овочевий бульйон – 500 мл
  • Натуральний питний йогурт – 300 мл
  • Обсмажені кедрові горішки – 50 г

Більше на тему: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко

Приготування:

  1. У каструлі розігрійте олію на середній температурі, потім додайте подрібнену цибулю і обсмажте до золотистого кольору.
  2. Додайте горох, помішуйте й обсмажуйте ще хвилини 3. Після цього влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменшіть температуру і кип’ятіть протягом 58 хвилин, поки горошок стане м’яким і соковитим.
  3. Додайте м’яту, подрібніть суп блендером. У велику миску перелийте готову горохову суміш, додайте нежирний натуральний йогурт і трохи кедрових горішків.
  4. Охолодіть у холодильнику. Після цього холодний гороховий суп можна подавати. Прикрасьте його кедровими горішками та подрібненою м’ятою.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send