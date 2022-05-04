Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад
«Все буде добре» представляє відеодобірку домашніх засобів для догляду за волоссям. Наші експерти зібрали найкращі рецепти й цінні рекомендації по відновленню, прискоренню росту, ламінуванню та поліруванню волосся народними засобами. Читайте, яким має бути догляд за волоссям в домашніх умовах в нашому матеріалі!
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Маска для росту і відновлення волосся від Ольги Метельський
У салонах існує безліч процедур і масок для росту і відновлення волосся. У домашніх умовах ви можете приготувати одну з найефективніших масок, яка вирішить ці проблеми. Косметолог Ольга Метельська удосконалила маску з нікотиновою кислотою, яка відновлює і стимулює ріст волосся. Вона поділилася своїм рецептом і випробувала засіб на Ользі Волковій.
Компоненти для приготування маски:
- екстракт алое – 1 ампула
- нікотинова кислота – 1 ампула
- настоянка прополісу – 80 крапель
Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:
Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад
Маска проти посічених кінчиків і електризування
З проблемою посічених кінчиків і електризації волосся під шапкою знайома кожна дівчина. Салони пропонують безліч дорогих процедур і засобів. Як врятувати волосся, зберегти довжину і не витратити цілий статок? Ольга Торнер розповіла як в домашніх умовах приготувати маску проти посічених кінчиків і електризації.
Компоненти для приготування маски:
- кокосове масло – 2 ст. л.
- мед – 0.5 ст. л.
- кефір – 3 ст. л.
- ефірне масло розмарину – 1/4 ст. л.
Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:
Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад
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Догляд за волоссям для майбутніх мам від Анни Галіциної
Коли жінка чекає на малюка, її гормональний фон змінюється. Це може викликати незнайомі до цього проблеми з волоссям. Воно може сильніше бруднитися, пересихати і навіть почати випадати! Як врятувати волосся і не нашкодити дитині? Рецептом маски поділилася майбутня мама Анна Галіцина.
Компоненти для приготування відвару від випадання:
- листя берези – 2 ст. л.
- мати-і-мачуха – 2 ст. л.
- корінь лепехи – 2 ст. л.
- вода – 1 склянка
- сік алое – 1 ст. л.
Компоненти для приготування відвару від жирності:
- листя алое – 7 шт.
- горілка – 100 мл
Компоненти для приготування масла від сухості:
- реп’яхова олія – 2 ст. л.
- масло жожоба – 5 крапель
Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:
Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад
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Ламінування волосся у домашніх умовах
Виявляється, салонну процедуру ламінування волосся можна проводити у домашніх умовах! Олена Мельник розповіла і показала, що потрібно робити. Повторюйте процедуру один раз на місяць, і ваше волосся завжди буде виглядати бездоганно.
Компоненти для приготування маски:
- желатин – 1 ст. л.
- кип’ячена вода – 3 ст. л.
- кокосове масло – 50 мл
- масло іланг-ілангу – 2 краплі
- масло лаванди –- 1 крапля
Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі: