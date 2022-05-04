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Хачапурі по-аджарськи

04.05.2022

Хочете приготувати смачне хачапурі по-аджарськи вдома? Не питання! Читайте наш покроковий рецепт, як приготувати хачапурі з сулугуні.

рецепт

Інгредієнти для хачапурі по-аджарськи:

  • Борошно – 700 г
  • Молоко – 100 мл
  • Рослинно-вершкова суміш – 100 г
  • Питна вода – 300 мл
  • Рослинна рафінована олія – 3-5 ст. л.
  • Свіжі дріжджі – 25 г (сухі 1 ч. л.)
  • Яйце – 1 шт. в тісто + 5 у начинку
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Адигейський сир – 400 г
  • Сулугуні – 100 г

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Як приготувати хачапурі по-аджарськи:

  1. Дріжджі розчиніть у теплому молоці та залиште до утворення піни.
  2. У миску просійте 450 г борошна, додайте сіль і в центрі гірки зробіть невелике заглиблення, в яке влийте 50 мл молока, 300 мл води, одне яйце, 100 г рослинно-вершкової суміші та спінені дріжджі. Руками перемішайте борошно і замісіть не дуже круте тісто.
  3. Тісто, що підійшло, обімніть руками і поділіть на 5-6 частин по 200 г.
  4. Кожен шматочок тіста сформуйте в кулю, покладіть на стіл, посипаний борошном, розкачайте до овальної форми діаметром 30-35 см, защипіть краї, формуючи човник. Покладіть на змащене деко, прикрийте чистою серветкою і залиште трохи підніматися.
  5. Для начинки натріть сир. До сиру вливайте кімнатної температури кип’ячену воду, постійно помішуючи, поки маса не досягне консистенції густої сметани.
  6. Викладіть сирну начинку на човники та поставте випікатися в заздалегідь розігріту  до 230 °C духовку на 20 хвилин. Коли хачапурі зарумяняться, дістаньте їх з духовки та покладіть на кожне по яйцю (або ж тільки жовток).
  7. Поверніть хачапурі в духовку на 1-2 хвилини, щоб яйце затягнулося білою плівкою, а жовток залишився рідким.
  8. Рослинно-вершковою сумішшю, що залишилася, змастіть боки готових хачапурі та покладіть невеликий шматочок до начинки, щоб він розтанув.

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Video: Хачапурі по-аджарськи

Як приготувати хачапурі по-аджарськи? Простий рецепт аджарського хачапурі з сиром від Все буде добре. Покроковий рецепт хачапурі по-аджарськи читайте в матеріалі

 

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