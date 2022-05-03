Томатна окрошка від Алли Костромічової
03.05.2022
Окрошка – справжній порятунок у спекотні літні дні. Якщо класичний рецепт вам вже набрид, то здивуйте сім’ю томатною окрошкою – пропонує телеведуча і топ-модель Алла Костромічова. Рецепт томатної окрошки читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Холодник із раковими шийками: рецепт Володимира Горянського
Складові:
- Сік томатний – 300-400 мл
- Солодкий жовтий перець – 1 шт.
- Куряче філе – 150 г
- Редис – 4-5 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Огірки свіжі – 1 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Зелень кропу, часнику, цибулі – за смаком
- Сіль, чорний мелений перець, лимонний сік – за смаком
Більше на тему: Окрошка: 5 рецептів приготування
Приготування:
- Відварені яйця і картоплю почистити і нарізати кубиками.
- Дрібно нарізати болгарський перець і відварене куряче філе.
- Редиску та огірок натерти на великій тертці.
- Змішати всі інгредієнти, залити томатним соком, посолити і поперчити за смаком.
- Окрошку подавати з замороженими кубиками лимонного соку, води і зелені.
Video: Томатна окрошка від Алли Костромічової
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=