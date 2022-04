Артему Радучічу, як шеф-кухарю, часто доводиться стикатися з проблемою швидкого розморожування м’яса. Він знайшов 2 способи, як це зробити, не зіпсувавши продукт і не докладаючи зайвих зусиль. Дізнайтеся й ви, як швидко розморозити м’ясо прямо зараз!

Більше на тему: Як приготувати фарш

Головною помилкою є розморожування великих шматків м’яса в мікрохвильовій печі.

Найправильніший спосіб розморожувати м’ясо – це покласти його до холодильника на 8-12 годин. Але такий спосіб вимагає багато часу, тому не походить в екстрених ситуаціях.

1) Розморожуємо м’ясо за допомогою рису

Компрес з гарячого рису допомагає швидко та рівномірно розморожувати м’ясо, не впливаючи на його смакові якості й не порушуючи структуру. Рис при цьому не псується, і його можна використовувати для приготування гарніру.

Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку

2) Розморожуємо м’ясо за допомогою оцту

Груба помилка, розморожуючи м’ясо, заливати його оцтом. Так ви його швидше замаринуєте, ніж розморозите.

Температура замерзання оцту нижча мінус 20 градусів Цельсія. Тому вступаючи в реакцію з льодом, він його розчиняє. Оскільки м’ясо у нас знаходиться в пакеті, відбувається нагрівання м’яса по принципу «парникового ефекту». Завдяки цьому лід рівномірно розтає.

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.