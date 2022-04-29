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Дієтична окрошка: рецепт Тетяни Литвинової

29.04.2022

Окрошка – це тонізуюча сезонна страва, яку обожнює більшість з нас. У літню спеку такий холодний суп – справжній порятунок. Якщо ви не готуєте окрошку, побоюючись зіпсувати фігуру, то пропонуємо спробувати дієтичний варіант. Рецепт дієтичної окрошки від Тетяни Литвинової читайте в матеріалі.

диетическая окрошка рецепт

Інгредієнти:

  • Яловичий язик – 200 г
  • Куряча грудинка – 200 г
  • Огірок – 3 шт.
  • Редиска – 3 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Картопля – 2 шт.
  • кінза, кріп, перець, сіль

Інгредієнти для заправки:

  • Мінеральна вода – 1 л.
  • Лимонний сік – 2 ст.л.
  • Огірок – 1 шт.

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Приготування:

  1. Нарізати кубиками: м’ясо, яйця, язик, редиску, огірки, картоплю.
  2. Додати нарізану зелень.
  3. Змішати інгредієнти.

Приготування заправки:

  1. Змішати з водою дрібно натертий огірок та лимонний сік.
  2. Залийте нарізані овочі готовою заправкою та насолоджуйтесь!

Смачного!

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Video: Дієтична окрошка: рецепт Тетяни Литвинової

Дієтична окрошка: рецепт смачної та тонізуючої окрошки на мінеральній воді та лимонному соку від Тетяни Литвинової. Як приготувати окрошку, читайте в матеріалі

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