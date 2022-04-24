Оренда житла під час війни: як не стати жертвою шахраїв

Надійні поради: Як біженцям орендувати житло і не натрапити на шахраїв?
З початком повномасштабної війни багатьом українцям довелося залишити свої домівки і шукати прихистку у безпечніших регіонах країни. Проте шахраї не сплять і навіть у такий важкий час намагаються нажитися на людях. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва розповіла про те, як уберегти себе від шахраїв під час пошуку житла.
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Ви вирішили виїхати із зони бойових дій і плануєте орендувати квартиру? Пам’ятайте про три найбільш популярні схеми «розводів»:
- Шахрай орендує чужу квартиру на добу, представляється хазяїном і здає її на довгий термін.
- Вимагає передоплату на картку за фейкове житло і зникає з грошима.
- Здає квартиру за низькою ціною, а через місяць різко піднімає оплату.
Що у поведінці власника має вас насторожити?
- Відмовляється показати документи на квартиру.
- Дуже поспішає здати житло.
- Пропонує занижену ціну.
- Не хоче підписувати договір.
- Не може відповісти на прості запитання про останній ремонт або інфраструктуру району.
Надія Матвєєва акцентує увагу на 4 головних правилах безпеки під час пошуку житла:
- Під час перегляду оголошення звертайте увагу на оригінальність фото і їхні розміри. Перевірте світлини за допомогою пошукової системи (натисніть правою кнопкою миші та оберіть «Знайти картинку»). Можливо, ви дізнаєтесь, що одна квартира «здається» одразу в кількох містах.
- Не перераховуйте завдаток на картку, якщо не бачили квартири.
- Оглянувши житло, попросіть власника показати документи на квартиру і паспорт.
- Оформіть офіційну угоду, прописавши термін і вартість оренди.
Бережіть себе та свої гроші!
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