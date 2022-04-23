Надійні поради: Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи своїх родичів?
Навіть у такий важкий для України час аферисти не гребують будь-якою можливістю нажитися на людському горі. І на жаль, нерідко їхніми жертвами стають українці, які у відчаї розшукують власних родичів. Якщо ви теж шукаєте близьку людину і хочете знати, як при цьому не натрапити на шахраїв, ― читайте рекомендації Надії Матвєєвої в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».
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Під час війни легко загубити родичів. Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв’язок після евакуації. Розшукуючи рідних, пам’ятайте: вашою бідою можуть скористатися шахраї. Ось «Надійні поради», як не стати жертвою аферистів:
- Розшукуйте зниклих за допомогою офіційних структур. Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ви повідомляєте його шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу.
- Не можете чекати, вирішили кинути клич у соцмережах? Пишіть для контакту номер телефону найбільш урівноваженого родича. Краще чоловіка. Як грати на емоціях мами чи дружини, шахраї добре знають.
- Не залишайте в інтернеті більше фактів, ніж це потрібно. Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші.
- Найпопулярніший спосіб розводу ― нічний дзвінок. Складно зібрати думки докупи, коли в слухавку кричать, що родич поранений у підвалі, де немає зв’язку, і треба гроші на ліки. Або в полоні, де його катують, тож негайно платіть викуп. Не панікуйте! Попросіть, щоб співрозмовник назвав повне ім’я та прізвище родича, дату його народження. Хай розкаже, де і за яких умов трапилося нещастя.
- Попросіть, щоб вашій близькій людині дали слухавку. Прикриваючись поганим зв’язком, що спотворює голос, шахрай може говорити від імені родича. Спитайте щось дуже особисте. Чи навпаки: назвіть спільного знайомого неправильно. Стежте за реакцією співрозмовника.
- У жодному разі не переказуйте гроші відразу. Скажіть, що потрібен час, щоб зібрати суму. Збрешіть, що прихопило серце. Використайте паузу, щоби подумати, порадитись, обдзвонити всіх, хто може щось знати.
- Подзвоніть самому нібито полоненому чи пораненому. Є випадки, коли шахраї розводили родичів у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті.
- Якщо ваш родич перебуває в небезпечній зоні, домовтесь про слово-пароль. Це допоможе вберегтися від шахраїв у майбутньому.
І головне. Хоч би як погрожували аферисти, не ведіть із ними перемовин самостійно. Звертайтесь до відповідних структур ― у поліцію, Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.
Будьте пильними!
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