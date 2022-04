Навіть у такий важкий для України час аферисти не гребують будь-якою можливістю нажитися на людському горі. І на жаль, нерідко їхніми жертвами стають українці, які у відчаї розшукують власних родичів. Якщо ви теж шукаєте близьку людину і хочете знати, як при цьому не натрапити на шахраїв, ― читайте рекомендації Надії Матвєєвої в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Під час війни легко загубити родичів. Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв’язок після евакуації. Розшукуючи рідних, пам’ятайте: вашою бідою можуть скористатися шахраї. Ось «Надійні поради», як не стати жертвою аферистів:

І головне. Хоч би як погрожували аферисти, не ведіть із ними перемовин самостійно. Звертайтесь до відповідних структур ― у поліцію, Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.

Будьте пильними!

Більше на тему: Як очистити і добути воду в умовах війни?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.