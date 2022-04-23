Навіть у такий важкий для України час аферисти не гребують будь-якою можливістю нажитися на людському горі. І на жаль, нерідко їхніми жертвами стають українці, які у відчаї розшукують власних родичів. Якщо ви теж шукаєте близьку людину і хочете знати, як при цьому не натрапити на шахраїв, ― читайте рекомендації Надії Матвєєвої в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Під час війни легко загубити родичів. Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв’язок після евакуації. Розшукуючи рідних, пам’ятайте: вашою бідою можуть скористатися шахраї. Ось «Надійні поради», як не стати жертвою аферистів:

Розшукуйте зниклих за допомогою офіційних структур . Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ви повідомляєте його шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу.

Не можете чекати, вирішили кинути клич у соцмережах? Пишіть для контакту номер телефону найбільш урівноваженого родича . Краще чоловіка. Як грати на емоціях мами чи дружини, шахраї добре знають.

Не залишайте в інтернеті більше фактів, ніж це потрібно . Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші.

Найпопулярніший спосіб розводу ― нічний дзвінок . Складно зібрати думки докупи, коли в слухавку кричать, що родич поранений у підвалі, де немає зв’язку, і треба гроші на ліки. Або в полоні, де його катують, тож негайно платіть викуп. Не панікуйте! Попросіть, щоб співрозмовник назвав повне ім’я та прізвище родича, дату його народження . Хай розкаже, де і за яких умов трапилося нещастя.

Попросіть, щоб вашій близькій людині дали слухавку . Прикриваючись поганим зв’язком, що спотворює голос, шахрай може говорити від імені родича. Спитайте щось дуже особисте . Чи навпаки: назвіть спільного знайомого неправильно. Стежте за реакцією співрозмовника.

У жодному разі не переказуйте гроші відразу . Скажіть, що потрібен час, щоб зібрати суму. Збрешіть, що прихопило серце. Використайте паузу, щоби подумати, порадитись, обдзвонити всіх, хто може щось знати.

Подзвоніть самому нібито полоненому чи пораненому . Є випадки, коли шахраї розводили родичів у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті.

Якщо ваш родич перебуває в небезпечній зоні, домовтесь про слово-пароль . Це допоможе вберегтися від шахраїв у майбутньому.

І головне. Хоч би як погрожували аферисти, не ведіть із ними перемовин самостійно. Звертайтесь до відповідних структур ― у поліцію, Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.

Будьте пильними!

Більше на тему: Як очистити і добути воду в умовах війни?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.