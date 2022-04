Страсна п’ятниця, остання п’ятниця перед Великоднем 2022, вважається найсуворішою. У цей день існує багато заборон, до яких варто прислухатися. Ми звикли просто святкувати день Пасхи, незважаючи на всі правила і стародавні традиції. Якщо ви хочете з легкістю на душі зустріти велике свято, бажано дотримуватися кількох правил!

Страсна п’ятниця – це день, в який був розіп’ятий Ісус Христос. Тому п’ятниця перед Великоднем присвячена спогадам про суд над Ісусом Христом, його розп’яття і хресну смерть на Голгофі, зняття його тіла з хреста і поховання. У цей день прийнято сумувати, саме тому варто утриматися від стількох задоволень і практично будь-якого роду розваг!

У цей день вкрай не рекомендовано вмикати музику і тим паче танцювати під неї. Якщо ви горите бажанням заспівати улюблену пісню – варто утриматися. П’ятниця перед Світлим Воскресінням – поминальний день про земні страждання Ісуса Христа, тому не варто влаштовувати або відвідувати розважальні заходи.

Незважаючи на те, що це п’ятниця, від застілля краще відмовитися. Якщо в цей день ви хотіли зустрітися зі старими знайомими і пропустити по келиху пива – сьогодні точно не той день. Перенесіть краще все на травневі, як раз після Великодня у вас будуть для цього всі можливості.

Ось і добігає кінця Великий піст, і ви в передчутті великого свята? Тоді потерпіть ще трохи, адже якщо ви думаєте, що під забороною тільки міцний алкоголь, – ви помиляєтеся. В цей день також заборонено пити пиво та інші слабоалкогольні напої. За давнім повір’ям, той, хто в Страсну п’ятницю вип’є алкоголь, пристраститься до нього до кінця життя.

Більше на тему: Страсна п’ятниця 2022: що можна і не можна робити

Сказати, що зовсім їсти в цей день не можна, – жорстоко. Просто в Страсну п’ятницю варто дотримуватися посту так само, як і в попередні дні. Однак глибоко віруючі люди в цей день вважають за краще пити тільки воду. Можете спробувати.

На жаль, доведеться відкласти миття вікон в цей день, а також прання, прибирання будинку і тому подібні навантаження. Сад-город теж може почекати, чого не можна сказати про офісну роботу – такий вид праці ніхто не скасовував, як і щоденні клопоти по дому. Але по можливості краще перенести вирішення важливих завдань на інший день.

Будь-які види інтимної близькості в цей день заборонені, і доведеться почекати кілька днів.

Похід до стиліста, візажиста і косметолога варто перенести, адже сьогодні не той день для такого роду занять. У Страсну п’ятницю заборонено не тільки стригти волосся, але і робити манікюр, педикюр або інші косметичні процедури.

Більше на тему: Як красиво пофарбувати яйця на Великдень – нові ідеї

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.