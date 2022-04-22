У понеділок, 25 квітня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У понеділок у новому випуску «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

що робити, якщо сформувалася хибна звичка безперервно читати новини;

як навчитися просити і приймати допомогу;

як створити стан психологічного комфорту в дитини в чужому середовищі;

як допомогти дитині вчитися дистанційно.

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомога психолога» 25 квітня о 19:45 на СТБ!

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