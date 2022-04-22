Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Надійні поради: Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни

22.04.2022

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. У складних умовах війни люди самоорганізовуються в межах багатоквартирних будинків, вулиць районів і навіть цілих населених пунктів для взаємодопомоги та обміну інформацією. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» ведуча Надія Матвєєва розповідає, як треба поводитися в онлайн-чатах таких громад, що можна писати, а що ― заборонено.

Як безпечно спілкуватися у чаті будинку під час війни? | Все буде добре

 Більше на тему: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Іноді локальні чати створювалися поспіхом, люди додавалися спонтанно, і вступити до групи міг будь-хто охочий. Тому, якщо цього не зробили раніше, треба зараз звернути увагу на кілька важливих речей.

Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни

Якщо назвою групи є точна адреса, змініть її на щось нейтральне, наприклад, «Сусіди». Не виставляйте аватаркою фото будинку! Так шахраям буде складніше визначити вашу оселю.

  1. Не додавайте в чат сторонніх! Виняток ― якщо за людину ручаються постійні мешканці. Стежте за появою нових учасників. Якщо з’являються ―  вимагайте пояснень. Якщо їх немає ― видаляйте.
  2. Встановіть особи всіх учасників. Адміністратор повинен знати, хто з якої квартири.
  3. Якщо в вашій групі один адмін, додайте ще одного. Людина може виїхати, волонтерити, просто хворіти. Хтось має весь час контролювати спільноту. 
  4. Додайте в чат представника тероборони, який перебуває або живе локально поруч.
  5. Не публікуйте в групі списки неевакуйованих. Узагалі не обговорюйте, хто з сусідів виїхав. Такою інформацією можуть скористатися мародери. 

І останнє, але найважливіше: не забувайте, що під час війни категорично заборонено писати про точне місце бойових дій та обстрілів, викладати фото і відео руху нашої техніки.

Бережіть себе та свої домівки! Все буде Україна.

Більше на тему: Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send