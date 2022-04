Як безпечно спілкуватися у чаті будинку під час війни? | Все буде добре

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. У складних умовах війни люди самоорганізовуються в межах багатоквартирних будинків, вулиць районів і навіть цілих населених пунктів для взаємодопомоги та обміну інформацією. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» ведуча Надія Матвєєва розповідає, як треба поводитися в онлайн-чатах таких громад, що можна писати, а що ― заборонено.

Іноді локальні чати створювалися поспіхом, люди додавалися спонтанно, і вступити до групи міг будь-хто охочий. Тому, якщо цього не зробили раніше, треба зараз звернути увагу на кілька важливих речей.

Якщо назвою групи є точна адреса, змініть її на щось нейтральне, наприклад, «Сусіди». Не виставляйте аватаркою фото будинку! Так шахраям буде складніше визначити вашу оселю.

І останнє, але найважливіше: не забувайте, що під час війни категорично заборонено писати про точне місце бойових дій та обстрілів, викладати фото і відео руху нашої техніки.

Бережіть себе та свої домівки! Все буде Україна.

