Як захистити будинок від нападу мародерів під час війни: Все буде добре

Надійні поради: Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни?
20.04.2022
Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни? Розповідає у новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва для мешканців багатоповерхівок.
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Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни:
- Створіть чат будинку. Обміняйтесь з сусідами контактами. Призначте чергових та відповідальних за безпеку. Щодня робіть обхід всього будинку і двору.
- Дізнайтесь телефони Штабу ТРО та гарячих ліній місцевих ОДА. Якщо в будинку лишились тільки жінки – долучіть до обходу представників ТРО.
- Перевіряйте дах, підвали, сходові клітини на сторонні та підозрілі предмети. Сміттєвий пакет, будівельний мішок чи дитяча іграшка може містити вибухівку. Якщо є така підозра, не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань (мінімум 200 метрів), викликайте поліцію.
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- Перевіряйте машини біля будинку. Візитівки на лобовому склі, шматки картону в дверях авто – можуть бути мітками для мародерів чи автокрадіїв. Попросіть власників, які не виїхали, прибрати з салонів всі коштовні речі.
- Перевіряйте квартири на мітки домушників. Це можуть бути рекламні флаєри на дверях, намальовані хрестики, прозорий скотч на замковій щілині, чипси під килимком, монети в дверній шпарині тощо. Прибирайте все, що може вказати злодіям про відсутність власника.
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- Не відчиняйте двері незнайомцям, які представляються волонтерами або представниками силових, евакуаційних та комунальних структур, навіть при наявності відповідних документів. Перепитайте в чаті будинку, зателефонуйте до Штабу ТРО чи гарячих ліній місцевих ОДА.
- Не впускайте чужих у під’їзди. Не соромтесь перепитувати у невідомих людей, що вони роблять біля вашого будинку. Зараз активізувались крадії металу та лічильників з підвалів. Вимкніть домофони. Користуйтесь лише магнітними ключами. В разі розмагнічування ключа – зверніться за допомогою в чат будинку.
- Не кажіть зайвого. Будь-які питання чужої людини (наприклад, хто з сусідів ще не виїхав) повинні вас насторожити.
- Якщо треба спуститись в укриття, зачиняйте в квартирі вікна та двері. Особливо якщо живете на першому чи другому поверсі. Бажано також перекрити газо-, електро- та водопостачання.
Бережіть себе та свою домівку!
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