Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Деякі території України все ще залишаються тимчасово окуповані росіянами. Як слід поводити себе в умовах окупації, щоб вижити та забезпечити максимальну безпеку рідним та сім’ї, розповідає у новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведуча Надія Матвєєва.

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Заздалегідь повидаляйте всі чати з обговоренням російської агресії, фото і смс, які можуть їм не сподобатися. Окупанти перевіряють телефони!

Якщо ви знаєте, що окупанти в місті, не використовуйте ліхтарики, щоб не бути схожими на наводчика чи снайпера.

Найчастіше ворог приходить вранці або вночі, щоб зустріти менше спротиву.

Також окупанти можуть шукати інструменти для ремонту своєї техніки, бензин, ліки, гроші або їжу ― краще їм не відмовляти.

Якщо хтось з вашої родини служив в ЗСУ ― сховайте військову форму, посвідчення УБД та зброю, якщо маєте.

Перевірте свої контакти в телефоні ― видаліть або перейменуйте номери таких людей, щоб себе не підставити та їх не здавати.

На тимчасово окупованих територіях вороги активно розшукують та забирають на допити активістів, волонтерів, ветеранів АТО, держслужбовців, співробітників СБУ та ведучих телеграм-каналів.

Будьте готові до допиту та роздягання ― так ворог обшукує та схиляє до співпраці.

Не проявляйте агресію, але непомітно прикривайте жінку та дітей.

Чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати ― в них немає зброї.

Також пильно слідкуйте за дітьми. Заспокоюйте, якщо вони плачуть, тримайте поруч, якщо не сидять на місці. Окупанти не люблять зайвий шум!

Жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насильства. Перевага ― синім, коричневим і сірим відтінкам. Вони візуально роблять жінку старшою.

Розмовляйте тільки по одному, коли дозволять, і переважно російською мовою. Говоріть спокійно, щоб не викликати негативні емоції. Але не занадто тихо, щоб можна було розібрати слова.

Не дивіться їм в очі та не розглядайте обличчя чи форму.

Виконуйте накази, не сперечайтеся і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте. Але скажіть, якщо потрібна медична допомога.

Не підходьте близько та не робіть різких рухів.