Надійні поради: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти
19.04.2022
В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Деякі території України все ще залишаються тимчасово окуповані росіянами. Як слід поводити себе в умовах окупації, щоб вижити та забезпечити максимальну безпеку рідним та сім’ї, розповідає у новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведуча Надія Матвєєва.
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Як підготуватися до приходу окупантів:
- Найчастіше ворог приходить вранці або вночі, щоб зустріти менше спротиву.
- Якщо ви знаєте, що окупанти в місті, не використовуйте ліхтарики, щоб не бути схожими на наводчика чи снайпера.
- Заздалегідь повидаляйте всі чати з обговоренням російської агресії, фото і смс, які можуть їм не сподобатися. Окупанти перевіряють телефони!
Що шукають окупанти:
- На тимчасово окупованих територіях вороги активно розшукують та забирають на допити активістів, волонтерів, ветеранів АТО, держслужбовців, співробітників СБУ та ведучих телеграм-каналів.
- Перевірте свої контакти в телефоні ― видаліть або перейменуйте номери таких людей, щоб себе не підставити та їх не здавати.
- Будьте готові прокоментувати останні дзвінки чи фото.
- Якщо хтось з вашої родини служив в ЗСУ ― сховайте військову форму, посвідчення УБД та зброю, якщо маєте.
- Також окупанти можуть шукати інструменти для ремонту своєї техніки, бензин, ліки, гроші або їжу ― краще їм не відмовляти.
Як зустрічати окупантів:
- Жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насильства. Перевага ― синім, коричневим і сірим відтінкам. Вони візуально роблять жінку старшою.
- Також пильно слідкуйте за дітьми. Заспокоюйте, якщо вони плачуть, тримайте поруч, якщо не сидять на місці. Окупанти не люблять зайвий шум!
- Чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати ― в них немає зброї.
- Не проявляйте агресію, але непомітно прикривайте жінку та дітей.
- Будьте готові до допиту та роздягання ― так ворог обшукує та схиляє до співпраці.
Як розмовляти з окупантами:
- Розмовляйте тільки по одному, коли дозволять, і переважно російською мовою. Говоріть спокійно, щоб не викликати негативні емоції. Але не занадто тихо, щоб можна було розібрати слова.
- Не дивіться їм в очі та не розглядайте обличчя чи форму.
- Виконуйте накази, не сперечайтеся і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте. Але скажіть, якщо потрібна медична допомога.
- Не підходьте близько та не робіть різких рухів.
- Не беріть до рук телефон чи іншу електроніку. Окупанти можуть вирішити, що ви хочете зняти їх на відео чи передати їхні координати.
Що робити, якщо вас почали бити:
- Якщо ворог напав, падайте на підлогу в позі ембріона, щоб отримати якомога менше ушкоджень.
- Захищайтесь чи тікайте, тільки коли окупант без зброї, але тверезо оцінюйте свої сили.
- Під час появи української поліції чи військових не смикайтесь та не біжіть до них самі ― дочекайтеся усунення загрози, дійте за командою.
Ми переможемо! Все буде Україна!
Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ:
+38 067 650 83 32
+38 098 087 36 01
Video: Надійні поради: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти
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