Як захистити будинок від нападу мародерів під час війни: Все буде добре

Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни? Тримайте надійні поради від ведучої «Все буде добре» на СТБ Надії Матвєєвої для мешканців багатоповерхівок.

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Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни:

Створіть чат будинку. Обміняйтесь з сусідами контактами. Призначте чергових та відповідальних за безпеку. Щодня робіть обхід всього будинку і двору.

Дізнайтесь телефони Штабу ТРО та гарячих ліній місцевих ОДА. Якщо в будинку лишились тільки жінки – долучіть до обходу представників ТРО.

Перевіряйте дах, підвали, сходові клітини на сторонні та підозрілі предмети. Сміттєвий пакет, будівельний мішок чи дитяча іграшка може містити вибухівку. Якщо є така підозра, не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань (мінімум 200 метрів), викликайте поліцію.

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Перевіряйте машини біля будинку. Візитівки на лобовому склі, шматки картону в дверях авто – можуть бути мітками для мародерів чи автокрадіїв. Попросіть власників, які не виїхали, прибрати з салонів всі коштовні речі.

Перевіряйте квартири на мітки домушників. Це можуть бути рекламні флаєри на дверях, намальовані хрестики, прозорий скотч на замковій щілині, чипси під килимком, монети в дверній шпарині тощо. Прибирайте все, що може вказати злодіям про відсутність власника.

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Не відчиняйте двері незнайомцям , які представляються волонтерами або представниками силових, евакуаційних та комунальних структур, навіть при наявності відповідних документів. Перепитайте в чаті будинку, зателефонуйте до Штабу ТРО чи гарячих ліній місцевих ОДА.

Не впускайте чужих у під’їзди. Не соромтесь перепитувати у невідомих людей, що вони роблять біля вашого будинку. Зараз активізувались крадії металу та лічильників з підвалів. Вимкніть домофони. Користуйтесь лише магнітними ключами. В разі розмагнічування ключа – зверніться за допомогою в чат будинку.

Не кажіть зайвого. Будь-які питання чужої людини (наприклад, хто з сусідів ще не виїхав) повинні вас насторожити.

Якщо треба спуститись в укриття, зачиняйте в квартирі вікна та двері. Особливо якщо живете на першому чи другому поверсі. Бажано також перекрити газо-, електро- та водопостачання.

Бережіть себе та свою домівку!

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