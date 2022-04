Як захистити будинок від нападу мародерів під час війни: Все буде добре

Як захистити оселю від крадіїв і мародерів під час війни? Тримайте надійні поради від ведучої «Все буде добре» на СТБ Надії Матвєєвої для мешканців багатоповерхівок.

Більше на тему: Як очистити і добути воду в умовах війни?

Більше на тему: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Більше на тему: Як вберегтися від хімічної зброї ― зарину, хлору, аміаку та фосфору?

Бережіть себе та свою домівку!

Більше на тему: Як зварити дешеві макарони, щоб вони не злипалися

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.