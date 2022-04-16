У Великий піст віряни не вживають в їжу продукти тваринного походження. Але це не привід переходити на салатики та варену картоплю. Адже картоплю можна зварити з чимось іще і поститись у Великий піст 2022 без шкоди для здоров’я! Пропонуємо смачні пісні супи від експертів «Все буде добре».

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Гороховий пісний суп

Густий суп з гороху і картоплі буде ситним навіть без додавання копченостей, що властиво, наприклад, гуцульській кухні.

Складові:

картопля – 2–3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

горох – півсклянки;

вода – 3 склянки;

рослинна олія – за смаком;

петрушка – за смаком;

сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Горох залити водою і залишити на ніч (до 12 годин). Набряклий горох відварити протягом півтори години, якщо цілий, чи 45 хвилин, якщо крупа подроблена на половинки. Додати до гороху дрібно нарізану картоплю. Цибулю дрібно нарізати. Натерти моркву на великій тертці. Обсмажити на сковороді з олією. Обсмажені овочі додати в суп, посолити, поперчити і варити до м’якості картоплі. Посипати зеленню.

Пісний борщ з додаванням чорносливу

Якщо ви шукаєте пісні супи на кожен день, ви не можете залишити без уваги варіанти борщів без м’яса. Чорнослив у цьому рецепті надає пікантну нотку і значно поліпшує дещо збіднілий без м’яса смак.

Складові:

капуста – 200 г;

запечений буряк – 200 г;

чорнослив – 200 г;

морква – 50 г;

томатна паста – 2 ст. л.;

ріпчаста цибуля – 100 г;

картопля – 300 г;

олія – 30 г;

волоські горіхи – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Картоплю очистити, нарізати соломкою. Залити окропом і відварити до готовності. Буряк, моркву очистити, пошаткувати. Цибулю нарізати дрібно. Пасерувати на олії протягом двох хвилин, влити томатну пасту, продовжити ще на дві хвилини. Додати пасеровані овочі та нашатковану капусту до картоплі, посолити, довести до кипіння і варити ще 5–10 хвилин. Чорнослив відварити окремо і додати в кожну порцію при подачі кілька слив разом із відваром. Прикрасити дрібно порізаною зеленню і товченими волоськими горіхами.

Часниково-томатний пісний суп

Дуже цікавим і апетитним нам здається пряний пісний суп із часнику і томатів. Спеції – це дійсно вихід перетворити прості пісні супи на шедеври кулінарії.

Складові:

часник – 1 голівка;

помідори (великі) – 2 шт.;

оливкова олія – ​​2 ст. л.;

паприка сушена – 1 ч. л.;

коріандр (цілий) – 2 ч. л .;

сушений чебрець – ½ ч. л.;

овочевий бульйон або вода – 2 скл.;

цибуля ріпчаста – 1 маленька голівка;

сіль, перець – за смаком.

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Приготування:

Розігріти духовку до 200 °C. Розрізати неочищену голівку часнику навпіл поперек зубчиків. Розрізати на дві частини помідори. Викласти помідори і часник на деко, скропити оливковою олією. Запікати до м’якості часнику (приблизно півгодини). Очистити цибулю від шкірки, дрібно нарізати і підсмажити в каструлі на оливковій олії протягом двох хвилин. Печений часник вичавити зі шкірки у каструлю з підсмаженою цибулею, додати помідори. Залити в каструлю гарячий овочевий бульйон або воду і поставити на вогонь. Довести до кипіння на великому вогні, потім зменшити до середнього. Додати коріандр, паприку, чебрець, сіль і перець. Довести до кипіння, кип’ятити три хвилини. Вимкнути. Трохи остиглий суп перетворити на пюре блендером. Для презентації можна прикрасити зеленню.

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