Пісні супи: рецепти на кожен день
У Великий піст віряни не вживають в їжу продукти тваринного походження. Але це не привід переходити на салатики та варену картоплю. Адже картоплю можна зварити з чимось іще і поститись у Великий піст 2022 без шкоди для здоров’я! Пропонуємо смачні пісні супи від експертів «Все буде добре».
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Гороховий пісний суп
Густий суп з гороху і картоплі буде ситним навіть без додавання копченостей, що властиво, наприклад, гуцульській кухні.
Складові:
- картопля – 2–3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- горох – півсклянки;
- вода – 3 склянки;
- рослинна олія – за смаком;
- петрушка – за смаком;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування:
- Горох залити водою і залишити на ніч (до 12 годин).
- Набряклий горох відварити протягом півтори години, якщо цілий, чи 45 хвилин, якщо крупа подроблена на половинки.
- Додати до гороху дрібно нарізану картоплю.
- Цибулю дрібно нарізати. Натерти моркву на великій тертці. Обсмажити на сковороді з олією.
- Обсмажені овочі додати в суп, посолити, поперчити і варити до м’якості картоплі. Посипати зеленню.
Пісний борщ з додаванням чорносливу
Якщо ви шукаєте пісні супи на кожен день, ви не можете залишити без уваги варіанти борщів без м’яса. Чорнослив у цьому рецепті надає пікантну нотку і значно поліпшує дещо збіднілий без м’яса смак.
Складові:
- капуста – 200 г;
- запечений буряк – 200 г;
- чорнослив – 200 г;
- морква – 50 г;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- ріпчаста цибуля – 100 г;
- картопля – 300 г;
- олія – 30 г;
- волоські горіхи – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування:
- Картоплю очистити, нарізати соломкою. Залити окропом і відварити до готовності.
- Буряк, моркву очистити, пошаткувати. Цибулю нарізати дрібно. Пасерувати на олії протягом двох хвилин, влити томатну пасту, продовжити ще на дві хвилини.
- Додати пасеровані овочі та нашатковану капусту до картоплі, посолити, довести до кипіння і варити ще 5–10 хвилин.
- Чорнослив відварити окремо і додати в кожну порцію при подачі кілька слив разом із відваром. Прикрасити дрібно порізаною зеленню і товченими волоськими горіхами.
Часниково-томатний пісний суп
Дуже цікавим і апетитним нам здається пряний пісний суп із часнику і томатів. Спеції – це дійсно вихід перетворити прості пісні супи на шедеври кулінарії.
Складові:
- часник – 1 голівка;
- помідори (великі) – 2 шт.;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- паприка сушена – 1 ч. л.;
- коріандр (цілий) – 2 ч. л .;
- сушений чебрець – ½ ч. л.;
- овочевий бульйон або вода – 2 скл.;
- цибуля ріпчаста – 1 маленька голівка;
- сіль, перець – за смаком.
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Приготування:
- Розігріти духовку до 200 °C.
- Розрізати неочищену голівку часнику навпіл поперек зубчиків. Розрізати на дві частини помідори.
- Викласти помідори і часник на деко, скропити оливковою олією. Запікати до м’якості часнику (приблизно півгодини).
- Очистити цибулю від шкірки, дрібно нарізати і підсмажити в каструлі на оливковій олії протягом двох хвилин.
- Печений часник вичавити зі шкірки у каструлю з підсмаженою цибулею, додати помідори.
- Залити в каструлю гарячий овочевий бульйон або воду і поставити на вогонь. Довести до кипіння на великому вогні, потім зменшити до середнього.
- Додати коріандр, паприку, чебрець, сіль і перець. Довести до кипіння, кип’ятити три хвилини. Вимкнути.
- Трохи остиглий суп перетворити на пюре блендером. Для презентації можна прикрасити зеленню.