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Пісні десерти: топ-5 рецептів

11.04.2022

Смачні пісні десерти і випічка готуються без додавання продуктів тваринного походження. Вони підійдуть тим, хто вирішив дотримуватися Великого посту, і тим, хто харчується за веган-дієтою постійно. Експерти  «Все буде добре» знають топ-5 таких рецептів. Детальніше – в матеріалі.

Великдень 2022

Все ще дискусійним продуктом є мед. Але сучасні священики кажуть, що мед є допустимим і корисним, тим паче, він по суті більшою мірою є пилком рослин. Ми згадали про нього до того, що ним можна замінити зазначені в рецептах сиропи, які не завжди просто знайти.

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Бананові булочки

Банани можна використовувати для заміни яєць при замішуванні майже будь-якого тіста. Використовуйте цей лайфхак не тільки під час посту. Ось, наприклад, рецепт бананових оладок.

пісні десерти

Складові:

  • банани – 2 шт.;
  • насіння льону – 2 ст. л.;
  • олія – 2 ст. л;
  • пшеничне борошно ½ скл.;
  • пекарський порошок – 2 ч. л.;
  • сіль – ¼ ч. л.;
  • вода – 3 ст. л.;
  • горіхові крихти – ¼ склянки.

Приготування:

  1. Розігріти духовку до 180 °C.
  2. Сухий льон замочити в 3 ст. л. окропу до утворення слизу.
  3. Перетворити банани на пюре. Додати  олію і лляну кашу.
  4. Змішати сухі інгредієнти: просіяне борошно, пластівці, порошок, сіль, горіхи.
  5. Додати до сухих інгредієнтів бананове пюре. Замісити тісто. Воно повинно бути таким, щоб не прилипало до рук.
  6. Деко вистелити пергаментом і змастити олією. Кладіть на нього булочки, виліплені вологими руками – беріть на кожну приблизно півтори ст. л. тіста.
  7. Прикрасити булочки вівсяними пластівцями і відправити в духовку на 20-25 хвилин.

Кукурудзяне печиво з додаванням мигдалю

Спробуйте приготувати печиво на більш дієтичному борошні, ніж пшеничне. До речі, у нас є рецепт млинців на кукурудзяному борошні. Згадайте про нього, коли піст закінчиться.

пісні десерти

Складові:

  • кукурудзяне борошно – 150 г;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • мигдаль – 50 г;
  • арахіс – 50 г;
  • темні родзинки – 50 г;
  • інжир – 50 г;
  • сироп з топінамбура – 50 мл;
  • виноградна олія – 2 ст. л.;
  • вода – ½ склянки;
  • розпушувач – ⅓ ч. л.

Приготування:

  1. Розігріти духовку до 160 °C.
  2. Подрібнити горіхи за допомогою ножа або спеціальної насадки в блендері.
  3. Додати борошно, родзинки, порізаний або подрібнений інжир, насіння льону та кунжуту, сироп або цукор, олію, воду, соду або розпушувач. Замісити тісто.
  4. Викласти на деко столовою ложкою, поставити в духовку на 20 хвилин.

Солодкий пиріг з білої квасолі

Оригінальні пісні десерти можна приготувати і зовсім не використовуючи борошно. Пиріг з квасолі готується довго, але зате який цікавий!

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пісні десерти

Складові:

  • біла квасоля – 250 г;
  • вівсяні пластівці – 150 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль – дрібка;
  • яблуко – 1 шт.;
  • сироп агави – 2 ст. л.;
  • кориця – до смаку;
  • ваніль – дрібка.

Приготування:

  1. Квасолю замочити на ніч і відварити до готовності. Трохи остудити.
  2. Розігріти духовку до 180 °С.
  3. З’єднати всі інгредієнти і подрібнити у блендері.
  4. Застелити деко пекарським папером, рівним шаром викласти тісто. Випікати 30 хвилин.

Лимонний джем-мармелад

Якщо вас більше приваблюють пісні рецепти без випічки, пропонуємо зварити густе лимонне варення, яке можна намазувати на вже готові дієтичні хлібці або просто їсти ложкою.

пісні десерти

Складові:

  • лимони – 700 г;
  • вода – 4 скл.;
  • цукор – 4 скл.

Приготування:

  1. Розріжте лимони на 4 частини навхрест.
  2. Насіння витягніть. Замотайте в марлю.
  3. Тонко наріжте лимони і перекладіть у велику каструлю. Додайте воду і марлю з насінням і залиште при кімнатній температурі на добу.
  4. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і, не закриваючи, варіть приблизно 45 хвилин, поки вміст не увариться до обсягу 4 склянок.
  5. Додайте цукор, варіть приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи і знімаючи піну.
  6. Мармелад готовий, коли джем застигає на холодному блюдце. Розкладіть по стерилізованим банкам, залишаючи трохи місця зверху, і щільно закрийте кришкою. 

Гарбузова запіканка з журавлиною

Спеціально для любителів гарбуза публікуємо рецепт запіканки.

пісні десерти

Складові:

  • гарбуз мускатний – 1 шт.;
  • яблуко – 2 шт.;
  • коричневий цукор – півсклянки;
  • журавлина – 60 г;
  • пшеничне борошно – 1 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • мускатний горіх мелений – ½ ч. л.;
  • олія – для змащення форми.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 °C.
  2. Очистіть гарбуз від шкірки і насіння і поріжте невеликими кубиками. Яблука очистіть від серцевини і поріжте невеликими шматочками.
  3. Викладіть шматочки гарбуза в змащену олією скляну форму рівним шаром. Зверху викладіть яблука і посипте журавлиною.
  4. Змішайте цукор, борошно, сіль і мускатний горіх. Посипте яблука.
  5. Капніть трохи олії без запаху.
  6. Запікайте 50-60 хвилин, поки гарбуз, яблука і журавлина не розм’якнуть.

Смачні пісні десерти доводять, що піст не страждання, а всього лиш обмеження. Такі страви корисніші за «стандартні», візьміть рецепти собі на замітку.

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