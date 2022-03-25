Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича
25.03.2022
Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.
Як приготувати домашній хліб без дріжджів? Печемо хліб на яблучному повидлі в духовці правильно завдяки секретам майстерності від досвідченого кулінара Ігоря Місевича. Читайте незвичний рецепт хліба на повидлі в нашому матеріалі!
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Складові:
- Борошно – 1 скл.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Мелена кориця -1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Подрібнений мускатний горіх – 1/8 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – півсклянки
- Яблучне повидло – півсклянки
- Оливкова олія – 2 ст. л.
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Приготування:
- Змішати яйця, цукор, яблучне повидло, мускатний горіх і олію.
- З’єднати борошно, розпушувач і сіль.
- Додати яєчну суміш до борошняної суміші. Вливати рідкі інгредієнти поступово, щоб регулювати щільність тіста. Замісити м’яке тісто. Викласти в форму.
- Випікати хліб 25 хвилин на 180 градусах. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Потім продовжити випікати ще 15 хвилин на 220 градусах.
Video: Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича
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