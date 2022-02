Ваша дитина погано спить та стала в’ялою? Гадаєте, що її зурочили? Екстрасенс Олена Курилова розповіла, як вберегти ваше чадо від будь-якої негативної енергії.

Ознаки зурочення – це невгамовність, капризи, сльози, крики, відсутність сну та апетиту, страх темряви або інші страхи без причини. Дитину небажано показувати комусь до 40 днів від народження, бо тільки після 40 днів енергетика дитини стає більш стійкою, щоб протистояти зовнішнім впливам. Якщо малюк кричить, дайте йому випити чайну ложку святої води.

Більше на тему: Заощаджуємо на покупках до школи: поради експертів

Перші місяці життя немовлята дуже чутливі до негативного впливу, бо у них ще не сформована аура, яка захищає від енергетичних потоків ззовні. Щоб зняти зурочення і захистити дитину, похрестіть її. Після цього троє родичів дитини та хрещені батьки повинні піти до церкви і поставити по три свічки. Хрещена має замовити молитву тому святому, чиє ім’я носить дитина.

Більше на тему: Як умовити дитину піти до зубного лікаря: поради психолога

Якщо у вас є непорозуміння зі свекрухою або іншими родичами, потрібно їх уникати. Коли енергетика конфлікту зникне, все минеться.

Якщо дитина хрещена, то іконка із зображенням святого покровителя допоможе при зуроченні. Після обряду хрещення вона отримує ім’я святого. Її небесним покровителем стає святий з таким же ім’ям. Його іконку і потрібно придбати, щоб покласти під подушкою.

Якщо дитина постійно кричить, одягніть на неї хрестик з хрестин – він буде відлякувати негативну енергетику.

Не розміщуйте дитяче ліжечко біля вікна, особливо незавішеного. Можливо, що під час повного місяця дитина була під променями місячного світла, що викликало занепокоєння та сльози. Місяць має суттєвий вплив на біоритми людини, а повний – пригнічує психіку, викликаючи нервові розлади та агресію.

Більше на тему: Чим годувати дитину: поради лікаря-дієтолога

Зробіть оберіг своїми руками – тканинну лялечку-мотанку. Покладіть її в ліжечко малюка. Лялька-мотанка здавна вважається сакральним оберегом, що захищає дитину від негативної енергії та злих духів.



Також повісьте над дверима дитячої кімнати сонечко. Воно може бути зроблене з будь-якого матеріалу, але найкраще з натуральних тканин – льону та бавовни. Сонечко – це символ світла і родючості, також це захисне коло, яке оберігає вхід в кімнату малюка від злих духів.

Перед приходом гостей ліжечко дитини накривайте напівпрозорим палантином або напівпрозорою накидкою. Спочатку замочіть накидку в підсоленій воді, а потім висушіть. Візьміть дрібку солі та посипте нею накидку, роблячи хрест. І нехай усі, хто приходить, дивиться на дитину через цю напівпрозору сітку. Таким чином, накидка захистить маля від прямого контакту з очима сторонніх людей.

Чудовий амулет для малюка – це символ півня. Найкраще вишити його зображення на фіранці колиски, щоб він був ближче до дитини і оберігав її, або вішати на перила дитячого ліжечка. Вишитий півник повинен бути з піднятим крилом – це стародавній слов’янський символ захисту дитини від негативу. Недарма в казках і фільмах з криками півнів ховається і зникає вся нечисть.

Від зурочення захистить гірський кришталь та малахіт. Тим паче у багатьох з нас за радянських часів були кришталеві люстри, можна навіть звідти взяти камінчик і покласти біля голови немовляти. Для безпеки загорніть камінь в марлю або будь-яку іншу тканину. Він буде вбирати негативну енергію в себе.

Щоб відвернути сторонній погляд, на перила ліжечка в’яжуть банти. Для хлопчика – блакитний, для дівчаток – рожевий. Вони відволікають увагу від самого новонародженого і розсіюють прямі потоки енергії сторонніх людей, які можуть нашкодити.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.