Рецепт сирної запіканки
26.01.2022
Смачна та ніжна сирна запіканка може стати улюбленою стравою як для дорослих, так і для дітей. З солодким ягідним соусом або зі згущеним молоком, ваш малюк буде наминати корисний сир з великим задоволенням. Рецепт сирної запіканки досить простий і не потребує багато часу і зусиль.
Інгредієнти:
- сир – 500 г,
- сметана – 5 столових ложок,
- манна крупа – 2 столових ложки,
- яйця – 1-3 шт,
- цукор – 3 столових ложки,
- ванільний цукор – 1 чайна ложка,
- родзинки або курага – 50 г,
- вершкове масло – 1 столова ложка (для змащування форми),
- маленька щіпка солі
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Приготування:
- Для початку промиваємо родзинки, заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин.
- Змішуємо манну крупу і 3 столові ложки сметани. Залишаємо суміш набухати на півгодини.
- Беремо сир середньої або високої жирності – тоді запіканка не буде сухою. Робимо з нього однорідну масу. Для цього можна використовувати блендер, м’ясорубку або просто протерти його через сито.
- У готовий сир додаємо суміш манної крупи і сметани, ванільний цукор, щіпку солі, цукор і знову добре збиваємо блендером або міксером.
- Зливаємо воду з родзинок і обсушуємо його. Додаємо його до майбутньої запіканки.
- Беремо форму для випікання, змащуємо її маслом, викладаємо сирну масу і розрівнюємо її. Зверху виливаємо сметану, яка залишилася (2 столових ложки) і відправляємо в розігріту до 180 ° C духовку на 40-45 хвилин.
Коли запіканка охолоне – вона готова до подачі. Порадуйте своїх близьких, дуже смачною сирною запіканкою, поливаючи її перед подачею варенням, медом, сметаною або улюбленим ягідним соусом.
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