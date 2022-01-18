Що робити, якщо обвітрилося обличчя? Адже в сезон холодів шкіра завжди більш чутлива й легко піддається пересиханню. Лущення не тільки робить шкіру обличчя негарною, а й завдає дискомфорту, болючих відчуттів. Проблему швидко вирішить маска для обвітреної шкіри обличчя з білокачанної капусти. Рецептом поділилася чемпіонка з фігурного катання Надія Фроленкова.

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Складові:

Білокачанна капуста – ¼ шт.

– ¼ шт. Петрушка – 2-3 гіл.

Жовток – 1 шт.

Оливкова олія – 1 ч. л .

Запарене вівсяне борошно – 1 ч. л.

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Приготування:

Відварити чверть капусти, потім змішати з петрушкою . Подрібнити капусту й петрушку в блендері до однорідної маси . У готову суміш додати жовток , оливкову олію та запарене вівсяне борошно . Ретельно перемішати всі складов і.

Поради щодо застосування:

Нанести на очищену шкіру обличчя , залишити на 15 – 20 хвилин. Потім видалити маску серветками , ополоснути обличчя теплою водою. Повторювати процедуру протягом 3 днів , вранці та ввечері. Зберігати засіб на нижній полиці холодильника до 3-х днів.

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Video: Маска для обвітреної шкіри обличчя від чемпіонки з фігурного катання Обвітрилося обличчя? Що робити, розповіла чемпіонка з фігурного катання. Маска для обвітреної шкіри обличчя врятує вас

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