Дізнайтеся, як зробити Діда Мороза та Снігуроньку своїми руками на Новий рік 2022! STB.UA пропонує досить простий, але тривалий спосіб, як зробити Діда Мороза з вати, а також Снігуроньку. Майже всі матеріали для нашої веселої затії можна знайти вдома! Технологію виготовлення шукайте в матеріалі.

Більше на тему: Як зробити 3D-зірку з паперу на новорічну ялинку

Отже, щоб зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками, нам знадобляться такі матеріали:

Також нам потрібні такі нехитрі інструменти:

5. За бажанням розмалюйте обсохлу ватяну фігурку широким пензлем. Рекомендуємо використовувати напівпрозорі акварельні фарби. Зручніше це робити, коли ви вже поставили іграшку на підставку.

Більше на тему: Як зробити декоративну ялинку своїми руками

У дощечці розміром 15 на 15 см робимо два маленькі отвори, в які вставляємо дротяні ноги Діда Мороза, загинаємо, закріплюємо. Вкриваємо дощечку кількома шарами ватного полотна 20 на 20 см. Готово!

Ось ми і розповіли, як зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками. Так-так, ця схема чудово застосовується і до жіночого варіанту ляльки. Але крім деталей одягу і способу, зверніть увагу на пропорції. Залежно від того, хочете ви зробити Снігуроньку підлітком чи маленькою дівчинкою, відношення розміру голови до тіла буде різним. Скористайтеся схемою.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.