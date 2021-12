Вже замислюютесь, як прикрасити будинок до Нового року 2022? Наш експерт з хендмейду Ольга Волкова підготувала ексклюзивний майстер-клас зі створення снігу і сніжинок! Захопливе заняття для батьків і дітей, до того ж унікальні прикраси тільки додадуть святкового настрою та потішать ваших гостей! Покрокове виготовлення виробів дивіться в нашому відео!

Знадобляться:

Виготовлення:

Наступний варіант сніжинки в техніці квілінг – це невеликі відрізки паперу, що згортаються ролами та вигинаються в різні форми. Такі сніжинки можна використовувати для декору листівок, новорічного подарунка або ялинки. Для цього знадобляться смужки, що продаються в магазинах для творчості, вони так і називаються «смужки для квілінгу». Також, щоб загортати папір, вам знадобиться інструмент для квілінгу, він продається в наборі з папером, але можна зробити альтернативу. Взяти сірник, розділити його навпіл, але не до кінця, та протягувати папір крізь сірник, загортаючи в рол.

У такій техніці можна зробити 3 форми.

Перша – це крапля. Для цього потрібно центр рола відсунути в сторону, а протилежний край притиснути пальцями та склеїти. Так ми отримаємо форму краплі.

Наступна форма – це око. Потрібно скрутити смужку в рол, центр не зміщувати, кінці кола притиснути, край склеїти. Таким чином, вийде форма, що нагадує око.

Остання форма – туге коло. Потрібно скрутити смужку дуже туго, не розправляючи центр, і відразу ж склеїти.

Для сніжинки в техніці квілінг нам знадобиться 18 елементів, тобто по 6 кожної форми.

Для початку потрібно сформувати центр. Для цього візьміть 6 елементів форми око та з’єднайте краї між собою. Далі візьміть елементи у формі краплі й склейте в проміжках центру. І крайні елементи – тугі кола, приклейте до кінців форми краплі.

Далі робимо сніг. На дотик він, як справжній, так само блищить і скрипить.

Для цього нам знадобляться:

Змішайте все між собою в тій кількості, що вам потрібна.

Такий штучний сніг ідеально підійде для дитячої творчості.

