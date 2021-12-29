Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Салат олів’є до Нового року 2022: класичний рецепт

29.12.2021

У кожній компанії не вщухають суперечки, яким бути повинен правильний салат олів’є: класичний рецепт, на думку багатьох, повинен містити курячу грудку. Опоненти пропонують телятину. А хтось ні на що не проміняє варену ковбасу. Скільки різних рецептів ми перепробували на кухні «Все буде добре»! А класичним ми будемо вважати найпростіший!

Більше на тему: Новий рік 2022 – рецепти, гороскопи, корисні статті

Якщо якихось складнощів можна уникнути, давайте це і зробимо. Тим більше, в сучасному ритмі життя, коли не завжди є час на витребеньки, та й ялинка купується за три години до бою новорічних дзвонів… Гості на порозі – заощадимо час, і з м’ясом вовтузитися не будемо. Візьмемо «варенку»! Отже:

Салат олів’є, рецепт класичний – з докторською ковбасою!

Складові:

  • картопля – 4 шт.
  • морква – 2 шт.
  • варена ковбаса «Докторська» – 500 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • огірки солоні або мариновані, великі – 4 шт.
  • консервований зелений горошок – 1 банка
  • майонез
  • зелень, сіль – за смаком

Спеціаліст з якості Андрій Бабаєв склав спеціальну таблицю, як вибрати кращі компоненти для салату олів’є.

Приготування:

1. Варіть яйця протягом 7-10 хвилин (до ступеня готовності «круто»).
2. Ретельно вимиті, але не чищені картоплю і моркву відваріть в злегка підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин). Дістаньте з води і почистіть – так простіше.
3. Наріжте моркву і картоплю кубиками.
4. Наріжте ковбасу кубиками.
5. Наріжте огірки кубиками.
6. Яйця пропустіть крізь яйцерізку (дротова сіточка, можна нарізати і вручну)
7. Додайте у салат зелений горошок, попередньо зливши воду.
8. Додайте у салат майонез. За необхідності посоліть.

Більше на тему: Домашній майонез – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Але не залишимо без уваги незвичайний рецепт «Олів’є» від Ектора Хіменес-Браво:

Video: Салат олів’є до Нового року 2022: класичний рецепт

Салат олів'є - це страва, без якої жоден Новий рік не може бути повноцінним. Представляємо вашій увазі рецепт салату олів'є класичного на Новий рік 2022

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send