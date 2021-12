Як зробити ялинкові іграшки своїми руками

Коли приходить час наряджати ялинку, атмосфера новорічних свят наповнює весь будинок! Як зробити ялинкові іграшки на Новий рік 2022 своїми руками? Експерти «Все буде добре» знають, що це дуже просто! Пам’ятайте, що варіантів ялинкових прикрас існує безліч на будь-який смак, головне – проявити фантазію та, власне, перейти до створення краси. Детальніше – в матеріалі.

Перетворитися на чудову прикрасу для зеленої красуні може звичайна лампочка! Ви можете як розфарбувати її однотонними кольорами, так і прикрасити святковою мішурою, намалювати новорічні деталі або доповнити солодощами.

Також гарними та простими прикрасами для святкової ялини стануть помпони: різнокольорові, однотонні, вовняні, паперові…

Шишки дозволять святковому деревцю виглядати природнішим. Крім того, що ви можете просто прикрасити дерево лісовими або штучними шишками, можна покрити їх снігом (з вати, фарби або штучного снігу), доповнити іншими святковими аксесуарами та зробити частиною цілої композиції!

Ялинкові іграшки своїми руками ви також можете зшити. Для цього підійдуть найрізноманітніші матеріали, кольори та ідеї. Ви можете скористатися як звичайними формами, так і знайти готові шаблони в інтернеті.

Солодощі – дитині в радість! Звичайно, доповнити новорічну красуню можна і смачненьким. Для цього підійдуть не тільки цукерки та мандарини, а й пряники, печиво, апельсини, кориця, шоколад і багато іншого.

Також ялинкові іграшки на Новий рік 2022 ви можете вирізати: з картону, паперу, тканини… сміливо експериментуйте!

Цікавою та оригінальною прикрасою на новорічну ялинку 2022 стане і декор з винних корок!

Пам’ятайте, що ялинкові іграшки своїми руками зробити досить просто. Надихайтеся ідеями, святковим настроєм, сміливо беріться за роботу, створюючи неповторну атмосферу власноруч!

