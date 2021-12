як загадувати бажання на новий рік щоб воно збулося

Хочете, щоб усі ваші мрії та бажання збувалися? Екстрасенс Олена Курилова радить дотримуватися магічних ритуалів, а психолог Олександр Іванов стверджує, що загадувати бажання потрібно за певними техніками. Як правильно загадати бажання на Новий рік 2022, читайте в нашому матеріалі.

Найпоширеніший метод має назву «21 день». Чим більше ми повторюємо бажання, тим більше ми на ньому концентруємося. Необхідно записувати своє бажання в зошит 21 раз поспіль протягом 21 дня. Важливо записувати з усіма подробицями та з конкретно встановленими термінами. Це не обов’язково має бути об’ємний твір, можна й маленький, але докладний. Також, на ваш розсуд, можна один день писати про своє бажання, а на інший день малювати, щоб візуалізувати його. Потім не відкривати цей зошит, поки мрія не здійсниться.

Нумерологія – це стародавня наука про цифри. За допомогою числових прийомів можна привернути у своє життя удачу. Тому, аби бажання реалізувалося, потрібно вголос говорити час, за який ви хочете, щоб воно здійснилося. Наприклад, цифра 2 примножує наші сили, а 0 зводить нанівець силу протидії. Тому, якщо постійно повторювати число 20, то ви в рази прискорите здійснення вашого бажання.

Ця техніка пов’язана безпосередньо з нашими емоціями. Для того, щоб бажання здійснилося, необхідно загадувати його в момент емоційного спалаху. Тоді знімаються психологічні блоки й бажання фіксується в нашій підсвідомості. Слід пам’ятати, що не варто загадувати бажання, коли вас переповнюють негативні емоції: так воно може здійснитися разом з ними.

Іще один цікавий метод для реалізації вашого бажання. Напишіть його на папері й покладіть у пляшку. Також можна використовувати картинку або річ, яка символізує вашу мрію. Після цього потрібно щільно закрити пляшку кришкою. Виконана робота говорить про те, що ви зафіксували своє бажання на рівні підсвідомості та відпустили його, а мозок починає рухатися до поставленої мети.

Постарайтеся сконцентруватися на тому, що ви дійсно хочете, та пам’ятайте: перш ніж загадувати бажання, потрібно подякувати за те, що вже маєте, й пообіцяти щось натомість.

Нехай у новому році здійсняться всі ваші мрії!

