Як створити новорічний макіяж з блискітками, розповідає Олена Мельник! У новому 2022 році цей вид макіяжу буде одним із трендових варіантів. Вже зараз майстри візажу дають волю фантазії та створюють чудові образи. Спробуйте і ви зробити модний макіяж очей з блискітками! З чого починати макіяж з золотими блискітками, як розставити акценти і як зберегти сяючий образ до ранку, дізнаєтеся просто зараз.

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Для створення новорічного макіяжу з блискітками вам знадобляться:

блискітки золотого кольору маленьких розмірів;

фігурний глітер;

тональний крем;

пудра;

база під блискітки;

щіточка;

фіксуючий спрей.

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Варіант макіяжу № 1. 100% золото

Якщо хочете сяяти, але не дуже любите поправляти губи після кожного прийому їжі, зробіть акцент на очі. Це додасть вашому погляду загадковості та підкреслить виразність очей.

Один з найголовніших кроків у золотому макіяжі очей – база під тіні. Радимо не нехтувати цим засобом. Найкраще наносити основу подушечками пальців. На них база розігрівається і добре лягає на повіку. Вбиваючими рухами наносимо базу на всю верхню повіку. Як основу нанесіть світло-коричневі тіні на всю рухому повіку. Добре розтушуйте. Тепер додайте блискітки. Ви можете вибрати вже готові блискітки з вологою текстурою. Якщо ж вибрали сипучі блискітки, як основу можна використовувати спеціальні засоби (клей для косметичних блискіток) або звичайну гігієнічну помаду. Ватним аплікатором наносимо нашу базу для блискіток в ті місця, де ми хочемо їх приклеїти. Нижню повіку підводимо світло-бежевими тінями і розтушовуємо їх. Наносимо улюблену туш.

Порада: для того щоб не засипати все обличчя блискітками, підкладіть під очі суху серветку і притримуйте її. Це допоможе з легкістю прибрати надлишки блискіток.

Варіант макіяжу № 2. Золоті стрілки

Якщо ви не хочете гратися з блискітками або, навпаки, вирішили додати креативності в образ, вам допоможуть чорні стрілки з додаванням золота. Такий мейк точно не залишиться без уваги!

Для основного відтінку можемо припудрити повіку або нанести тіні пастельного кольору. Малюємо тонку класичну чорну стрілку. Вона буде починатися з внутрішнього куточка ока.

Далі над чорною акуратно малюємо золоту стрілку. Її можна намалювати за допомогою двох засобів. Перший – це вже готовий кремовий пігмент змішати з тінями. Другий – звичайні тіні змішати з теплою водою. Зволожуємо пензлик, щедро набираємо на неї сухі тіні. Здуваємо зайве і малюємо яскраву стрілку. Нижню повіку злегка підводимо блідо-коричневим олівцем або світло-коричневими тінями. Розтушовуємо лінію. Наносимо туш бажаного відтінку.

Варіант макіяжу № 3. Макіяж вилиць

Якщо хочете щось зовсім незвичайне, можна зробити акцент на модні брови або вилиці. Наприклад, Ріанна обожнює підкреслювати свої вилиці золотом. З таким оригінальним мейкапом ви точно будете сяяти, як голлівудська зірка!

Макіяж з акцентом на вилицях краще підійде жінкам з круглим типом обличчя. Це допоможе його візуально витягнути, при цьому зробивши вилиці більш виразними і скульптурними. Однак власницям іншого типу обличчя такий макіяж не протипоказаний.

Попередньо потрібно очистити шкіру обличчя, оскільки блискітки підкреслять всі недоліки шкіри. Нанесіть тональну основу. На тональну основу додайте невелику кількість пудри. Хорошою основою під блискітки послужить гігієнічна помада. Наносимо її подушечками пальців на необхідні місця. Блискітки найкраще розташувати на найвищі точки вилиць, це додасть обличчю скульптурності та виразності. Для нашого макіяжу використовуємо дрібні та легкі блискітки золотого кольору, які для міцної фіксації приклеюємо за допомогою зволоженої щіточки фіксуючим спреєм. Великі блискітки краще змастити клеєм для вій, щоб вони міцно трималися. В кінці можете підкреслити губи вашим улюбленим бальзамом або ж червоною помадою. Очі краще фарбувати в нейтральних тонах.

Варіант макіяжу № 4. Макіяж губ

Однією з перших його запропонувала і виконала візажист Пет Макграт, яка створювала образи Ріанни для концерту. Тому на золотий макіяж з акцентом на губи варто звернути увагу сміливим жінкам з пухкими губами. Також блискучі червоні губи будуть прекрасно виглядати на світлій шкірі, а ось світло-рожеві тони – на більш смаглявій.

Очищаємо шкіру і наносимо основу. Ідеально чиста шкіра – це головне правило макіяжу блискучих губ. Беремо стійку рідку рожеву помаду. Для золотого макіяжу губ краще використовувати кремові або рідкі помади. На матовій поверхні блискітки просто не будуть триматися. Легкими рухами наносимо звичайну гігієнічну помаду. Приступаємо до нанесення розсипчастих блискіток. Чим дрібніші блискітки, тим надійніше вони триматимуться на губах. Наносимо блискітки поверх помади вологим пензлем. Фіксуємо макіяж губ спеціальним спреєм. Щоб макіяж виглядав більш завершеним, на очі можна приклеїти накладні пухнасті вії. Вони чудово поєднуються з яскравими губами.

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