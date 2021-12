Щипчики для завивки вій – це дуже практичний та потрібний інструмент. Але в косметичці більшості представниць жіночої статі їх годі й шукати. Чому? Відповідь проста: дівчата не знають, як ними користуватися! Дізнайтеся, як вибрати щипчики для вій і як їх правильно використовувати, в нашому матеріалі. Майстер-клас веде Олена Мельник!

Як вибрати щипці для вій

Порада № 1. Віддавайте перевагу металевим щипчикам – вони завивають якісніше, ​​тому що гумку в них можна нагріти феном перед завивкою. Пластмасові щипці при нагріванні феном можуть зіпсуватися, до того ж, тримати температуру вони не будуть.

Порада № 2. Гумова вставка між затискачами має бути жорсткою – від цього залежить якість завивки та зручність використання. Крім того, в комплекті повинні бути додаткові гумові вставки для заміни, в разі якщо та гумка зіпсується. Перевірте, щоб вони були такими ж, як і в щипцях.

Порада № 3. Вибирайте щипці без пружини – вони прослужать вам довше. При щоденному використанні інструмента пружина може випасти, й такі щипці стануть непридатними для використання.

Як використовувати щипці для вій

Порада № 1. Вії повинні бути чистими, без туші. Інакше під час завивки вони стануть дуже крихкими та ламкими.

Порада № 2. Щоб отримати природний та стійкий результат, вії завиваються так:

зробіть кілька (наприклад, три) нетривалих затисків:

– біля основи вій, якщо вони короткі;

– по всій довжині, якщо вони довгі.

Порада № 3. Щипці не можна затискати занадто сильно, інакше вії закрутяться під неприродним кутом. Іншими словами, у вас вийде ефект ляльки Барбі. Пам’ятайте: завивка залежить не від кута, а від сили та тривалості затиску.

Порада наостанок

Обов’язково доглядайте за щипцями: промивайте їх від пилу та бруду, перевіряйте гумові смужки. Якщо гумка зачерствіла або пошкодилася – негайно замінюйте її на нову.

Пам’ятайте ці правила при використанні щипчиків для вій та будьте завжди чарівні!

