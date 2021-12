Новий рік – це свято справжнього дива, яке асоціюється не тільки із застіллям і очікуванням бою курантів, а й з веселощами в компанії найближчих людей! Як наповнити новорічну ніч у 2022 році яскравими враженнями та незабутніми конкурсами? У цьому вам допоможуть різноманітні новорічні ігри для компанії, про які ми докладніше розповімо в нашому матеріалі.

Пророцтва в надувних кулях. Ви можете прикрасити кімнату святковими кульками, попередньо сховавши в них побажання на наступний 2021 рік. Кожен, хто заходить у кімнату, навмання обирає собі кулю і після 00:00 дізнається, що ж саме на нього чекає!

Побажання в мішечках. Оберіть дві людини: одній з них віддайте мішечок із побажаннями, а іншій – з іменами всіх присутніх. Так, кожен з них буде зачитувати ім’я і побажання на рік. Не забувайте, що всі слова повинні бути позитивними і веселими!

Гра «Новорічні атрибути». Кожен по черзі називає по одному новорічному атрибуту (Дід Мороз, Снігуронька, ялинка, мандарини, гірлянди та інше). Той, у кого закінчаться всі варіанти, вибуває з гри, отримуючи символічне покарання. Ну, а для переможця варто підготувати приз!

Гра «Снайперські сніжки». Зробіть з вати сніжки і підготуйте ємності, в які їх можна буде кидати. Поділіть компанію на дві команди (або більше, залежно від кількості осіб). Поставте ємності на зручну відстань. Команди отримують певну кількість кульок (наприклад, по одній для кожної людини) і намагаються по черзі влучити у запропоновану ціль. Команда-переможець отримує приз або загадує бажання суперникам.

Гра «Тост за алфавітом». По черзі кожен промовляє побажання своїм друзям в алфавітному порядку. Якщо хтось не може придумати тост на певну букву, то програє, отримуючи завдання від своїх друзів.

Гра «Крокодил». Без допомоги звуків один з компанії показує слово або прислів’я, яке інші повинні відгадати. Було б чудово, якби ви обрали для гри саме новорічну тематику. Той, хто відгадає слово, буде показувати наступне. А загадуватиме той, хто показував попереднє завдання.

Гра «Новорічні новини». Вам необхідно підготувати таблички для всіх учасників із набором слів, не пов’язаних один з одним. Після того як кожен отримає свою табличку, йому необхідно якомога швидше придумати новини із зазначеними словами. У результаті ви отримаєте дуже смішні новорічні історії.

Гра «Веселі малюнки». На великому картонному аркуші зробіть два отвори для рук. Гравці повинні будуть намалювати пензликом Снігуроньку, Діда Мороза чи новорічну ялинку, просунувши руки в отвори. При цьому учасникам не буде видно те, що вони малюють. Приз отримає найталановитіший художник.

Гра «Подарунок долі». У будинку при вході вішають мішок, куди кожен гість кладе невеликий подарунок. У розпал вечора Дід Мороз і Снігуронька навмання виймають звідти подарунки для кожного. Як варіант, вони можуть попросити натомість виконати якесь веселе завдання.

