Дізнайтеся, як зробити чай з хурми, в майстер-класі Амадора Лопеса. Цей чарівний напій не тільки порадує вас неперевершеним смаком, а й зміцнить імунітет, захистить від застуди. Читайте рецепти корисного чаю з хурми в нашому матеріалі!

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Чай «Хурма з яблуками та м’ятою»

Для приготування чаю вам знадобляться:

Хурма

Листя м’яти

Корінь імбиру

Чебрець

Яблуко

Приготування:

Яблука наріжте тонкими смужками. У склянку покладіть нарізану хурму, кілька смужок яблука. Зріжте шкірку з імбирного корінця, подрібніть. У склянку додайте нарізаний імбир, чебрець, сушені листочки м’яти. Залийте окропом, настоюйте 15 – 20 хвилин. Додайте за бажанням цукор або мед. Охолодіть.

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Чай «Хурма з травами, спеціями та цитрусом»

Для трав’яного чаю з цитрусом і спеціями візьміть:

Апельсин

Бодян

Воду

Гвоздику

Хурму

Кардамон

Перець духмяний

Корінь солодки

Приготування:

Підготуйте прянощі: бодян, перець духмяний, кардамон. Відріжте 1/3 апельсина. Бутони гвоздики встроміть в шкірку апельсина. Закип’ятіть воду в каструлі. Помістіть туди корінь солодки, прянощі з апельсином. Варіть на невеликому вогні протягом 1 хвилини. Хурму наріжте й додайте до прянощів. Продовжуйте варити ще 2 хвилини. Зніміть каструлю з вогню. Накрийте кришкою. Залиште настоюватися протягом 15 хвилин. Пряний чай процідіть. Подавайте в гарячому, теплому або холодному вигляді.

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Video: Як зробити чай із хурми: рецепти від Амадора Лопеса Амадор Лопес навчить готувати смачний чай з хурми, який зміцнить імунітет і захистить від застуди. Читайте рецепти чаю з хурми в нашому матеріалі

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