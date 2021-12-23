Як зробити чай із хурми: рецепти від Амадора Лопеса
23.12.2021
Дізнайтеся, як зробити чай з хурми, в майстер-класі Амадора Лопеса. Цей чарівний напій не тільки порадує вас неперевершеним смаком, а й зміцнить імунітет, захистить від застуди. Читайте рецепти корисного чаю з хурми в нашому матеріалі!
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Чай «Хурма з яблуками та м’ятою»
Для приготування чаю вам знадобляться:
- Хурма
- Листя м’яти
- Корінь імбиру
- Чебрець
- Яблуко
Приготування:
- Яблука наріжте тонкими смужками. У склянку покладіть нарізану хурму, кілька смужок яблука. Зріжте шкірку з імбирного корінця, подрібніть.
- У склянку додайте нарізаний імбир, чебрець, сушені листочки м’яти.
- Залийте окропом, настоюйте 15–20 хвилин. Додайте за бажанням цукор або мед. Охолодіть.
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Чай «Хурма з травами, спеціями та цитрусом»
Для трав’яного чаю з цитрусом і спеціями візьміть:
- Апельсин
- Бодян
- Воду
- Гвоздику
- Хурму
- Кардамон
- Перець духмяний
- Корінь солодки
Приготування:
- Підготуйте прянощі: бодян, перець духмяний, кардамон. Відріжте 1/3 апельсина. Бутони гвоздики встроміть в шкірку апельсина.
- Закип’ятіть воду в каструлі. Помістіть туди корінь солодки, прянощі з апельсином. Варіть на невеликому вогні протягом 1 хвилини.
- Хурму наріжте й додайте до прянощів. Продовжуйте варити ще 2 хвилини.
- Зніміть каструлю з вогню. Накрийте кришкою. Залиште настоюватися протягом 15 хвилин.
- Пряний чай процідіть. Подавайте в гарячому, теплому або холодному вигляді.
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Video: Як зробити чай із хурми: рецепти від Амадора Лопеса
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