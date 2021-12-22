Курка у малиновому соусі: простий рецепт
22.12.2021
У матеріалі ви дізнаєтеся, як подати курку в соусі з малини, що вразить смаком ваших гостей. Новий рецепт курки під соусом здивує своїм незвичайним кисло-солодким смаком, залишивши легкий винний післясмак… Курка з малиновим соусом стане вашою фірмовою стравою!
Більше на тему: Курка з виноградом за грецьким рецептом
Інгредієнти для курки в соусі з малини з гарніром:
- курка – 1 шт.;
- петрушка – 3 гілочки;
- рис довгий просмажений, зварений – 1 ст.;
- печериці – 100 г;
- м’ята свіжа – 2 гілочки;
- сухі трави (за смаком) розмарин – 1 ст. л.;
- вода – 200 мл.;
- біле сухе вино – 100 мл.;
- сіль, перець за смаком.
Більше на тему: Десерт з малини, гречки та кунжуту: рецепт «Малинового ноктюрна»!
Для соусу:
- свіжа малина -200 м;
- цукор – 1 ст. л.;
- мелена кориця – 1/2 ч. л.;
- мелений мускатний горіх – 1/2 ч. л.;
- цедра лимона – 1 ч.л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- червоне вино – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- перець чилі – 14 стручка;
- мелений духмяний перець, гвоздика, імбир.
Для подачі курки в соусі з малини на стіл:
- малина (цілі ягідки) – 100 г;
- перець чилі – 3 стручки;
- базилік – 5 гілочок;
- розмарин – 5 гілочок.
Більше на тему: Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна
Приготування курки в соусі з малини:
- Проварений рис змішати з сухими травами і подрібненою свіжою зеленню, печерицями, додати сіль, перець.
- Курку посолити, поперчити, нафарширувати рисом, влити всередину воду і біле сухе вино.
- Поставити курку в рукаві для запікання в духовку, розігріту до 180 градусів на годину.
- Періодично підливати воду в курку, щоб рис зварився.
- Для соусу малину збити в блендері, процідити через марлю або сито.
- Додати в малинове пюре цукор, спеції, цедру лимона і лимонний сік, подрібнений перець чилі.
- Готувати на повільному вогні 10 хв., додавши рослинну олію і червоне вино.
- Дістати курку з духовки, рівномірно змастити малиновим соусом і поставити в духовку ще на 20 хвилин.
- Подавати курку в соусі з малини цілком з гарніром, прикрасивши свіжою малиною і кисло-солодким малиновим соусом.
Смачного!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=