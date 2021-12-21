Як уберегтися від травм під час ожеледиці: поради експертів «Все буде добре»
Взимку, перед кожним виходом на вулицю, нас переслідують думки про те, як уберегтися від травм під час ожеледиці. Тому ми підготували дієві рішення, які допоможуть вам не ковзати в холодну пору року. Ви дізнаєтеся, як впоратися з ожеледицею: експерти «Все буде добре» розказали про перевірені методи. Крім того, вони навели популярні в інтернеті, але абсолютно безглузді в реальному житті, способи захисту від ковзання.
Більше на тему: Маска для обвітреної шкіри обличчя
Ефективні методи боротьби з ожеледицею:
- “Профілактика” від ковзання. Найпопулярнішим рішенням виявилася “профілактика” від ковзання – «гумова наклейка», яку ставлять у взуттєвих майстернях. Вартість такої «модернізації» становить 100-120 гривень, але прослужить вона тільки один сезон. Протестувавши цей метод на собі, наші експерти відчули незначне гальмування на льоду, але на всі 100% він не захищає.
Накладки із шипами. Використовуючи гумові накладки на взуття із шипами, ви точно ніколи не впадете. Крім того, приваблює їх доступна ціна – від 70 гривень – і можливість використання кілька сезонів поспіль. Але є і мінуси у цього способу: такі накладки досить складно взувати, і вони дряпають покриття підлоги у приміщенні. До того ж, естетично накладки виглядають не привабливо і псують зовнішній вигляд взуття.
- Наждачний папір. Цей метод визнаний експертами найефективнішим і найдоступнішим, вартістю у 15-20 гривень. Все, що вам знадобитися зробити, це:
1. Вирізати трафарети за формою підошви.
2. Знежирити поверхню розчинником або спиртом.
3. Нанести клей для гуми.
4. Приклеїти наждачний папір, використовуючи камені 3-4 мм.
5. Покласти груз усередину взуття і залишити на добу.
Більше на тему: Як доглядати за волоссям взимку: основні правила
Міфічні методи захисту від ожеледиці:
Наші експерти випробували на собі ще кілька цікавих способів захисту від ожеледиці, але вони виявилися абсолютно неефективні. Будьте обережні і не покладайтеся на ці сумнівні варіанти:
- Картопляний крохмаль. Тут все дуже просто: потрібно розрізати картоплю навпіл і натерти підошву взуття, попередньо знежиривши її. Але при першому ж зіткненні з льодом взуття ковзає.
- Терка. Деякі “знавці” рекомендують натерти на дрібній тертці підошву взуття, при цьому стверджуючи, що структура взуття зміниться і ковзання буде менш відчутним. Насправді ж, ви тільки зіпсуєте підошву взуття, а захисту від ожеледиці так і не буде.
- Пісок. На підошву взуття слід нанести клей і посипати зверху піском, після – обов’язково дати висохнути. Але, цей метод теж виявився неефективним, оскільки пісок обсипається, і підошва знову має первинний вигляд.
Більше на тему: Як утеплити квартиру своїми руками