Взимку, перед кожним виходом на вулицю, нас переслідують думки про те, як уберегтися від травм під час ожеледиці. Тому ми підготували дієві рішення, які допоможуть вам не ковзати в холодну пору року. Ви дізнаєтеся, як впоратися з ожеледицею: експерти «Все буде добре» розказали про перевірені методи. Крім того, вони навели популярні в інтернеті, але абсолютно безглузді в реальному житті, способи захисту від ковзання.

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Ефективні методи боротьби з ожеледицею:

“Профілактика” від ковзання. Найпопулярнішим рішенням виявилася “профілактика” від ковзання – «гумова наклейка», яку ставлять у взуттєвих майстернях. Вартість такої «модернізації» становить 100-120 гривень, але прослужить вона тільки один сезон. Протестувавши цей метод на собі, наші експерти відчули незначне гальмування на льоду, але на всі 100% він не захищає.

Накладки із шипами. Використовуючи гумові накладки на взуття із шипами, ви точно ніколи не впадете. Крім того, приваблює їх доступна ціна – від 70 гривень – і можливість використання кілька сезонів поспіль. Але є і мінуси у цього способу: такі накладки досить складно взувати, і вони дряпають покриття підлоги у приміщенні. До того ж, естетично накладки виглядають не привабливо і псують зовнішній вигляд взуття.

Наждачний папір. Цей метод визнаний експертами найефективнішим і найдоступнішим, вартістю у 15-20 гривень. Все, що вам знадобитися зробити, це:

1. Вирізати трафарети за формою підошви.

2. Знежирити поверхню розчинником або спиртом.

3. Нанести клей для гуми.

4. Приклеїти наждачний папір, використовуючи камені 3-4 мм.

5. Покласти груз усередину взуття і залишити на добу.

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Міфічні методи захисту від ожеледиці:

Наші експерти випробували на собі ще кілька цікавих способів захисту від ожеледиці, але вони виявилися абсолютно неефективні. Будьте обережні і не покладайтеся на ці сумнівні варіанти:

Картопляний крохмаль. Тут все дуже просто: потрібно розрізати картоплю навпіл і натерти підошву взуття, попередньо знежиривши її. Але при першому ж зіткненні з льодом взуття ковзає.

Терка. Деякі “знавці” рекомендують натерти на дрібній тертці підошву взуття, при цьому стверджуючи, що структура взуття зміниться і ковзання буде менш відчутним. Насправді ж, ви тільки зіпсуєте підошву взуття, а захисту від ожеледиці так і не буде.

Пісок. На підошву взуття слід нанести клей і посипати зверху піском, після – обов’язково дати висохнути. Але, цей метод теж виявився неефективним, оскільки пісок обсипається, і підошва знову має первинний вигляд.

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