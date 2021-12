Взимку, перед кожним виходом на вулицю, нас переслідують думки про те, як уберегтися від травм під час ожеледиці. Тому ми підготували дієві рішення, які допоможуть вам не ковзати в холодну пору року. Ви дізнаєтеся, як впоратися з ожеледицею: експерти «Все буде добре» розказали про перевірені методи. Крім того, вони навели популярні в інтернеті, але абсолютно безглузді в реальному житті, способи захисту від ковзання.

Накладки із шипами. Використовуючи гумові накладки на взуття із шипами, ви точно ніколи не впадете. Крім того, приваблює їх доступна ціна – від 70 гривень – і можливість використання кілька сезонів поспіль. Але є і мінуси у цього способу: такі накладки досить складно взувати, і вони дряпають покриття підлоги у приміщенні. До того ж, естетично накладки виглядають не привабливо і псують зовнішній вигляд взуття.

1. Вирізати трафарети за формою підошви.

2. Знежирити поверхню розчинником або спиртом.

3. Нанести клей для гуми.

4. Приклеїти наждачний папір, використовуючи камені 3-4 мм.

5. Покласти груз усередину взуття і залишити на добу.

Наші експерти випробували на собі ще кілька цікавих способів захисту від ожеледиці, але вони виявилися абсолютно неефективні. Будьте обережні і не покладайтеся на ці сумнівні варіанти:

