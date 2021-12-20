Як зробити 3D-зірку з паперу на новорічну ялинку
20.12.2021
Прикрасьте свою новорічну ялинку об’ємною 3D-зіркою! Ця прикраса виглядає дуже святково й ошатно, а зробити її дуже просто. Дізнайтеся в нашому матеріалі, як зробити зірку з паперу. Майстер-клас дає майстер хенд-мейду Ольга Волкова.
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Вам знадобляться:
- 1 аркуш А4 кольорового двостороннього паперу
- Ножиці
- Клей ПВА або двосторонній скотч
Виготовлення:
- Зробіть 2 діагональні згини на квадратах, потім скрутіть кожен квадрат по висоті.
- Далі потрібно зробити згини на кожному квадраті, починаючи з вершин. Поставте уявну позначку посередині основи квадрата й загинайте папір, починаючи з вершини й рухаючись до позначки. Це потрібно для того, щоб зробити рівні надрізи й не відрізати нічого зайвого.
- Після того, як ви зробили згини від кожної вершини, всередині великого квадрата утворилися яскраво виражені контури зірки. Зробіть 4 надрізи, починаючи з середини основи квадрата й рухаючись до точки з’єднання двох сусідніх граней зірки. Повторіть процес на іншому квадраті.
- Змастіть клеєм краєчок зірки та накладіть протилежний край зверху.
- З’єднайте дві частини зірки. Нанесіть клей на ті місця, де вони будуть стикатися, й накладайте другу частину.
Як зробити зірку з паперу, а також покрокову інструкцію, як зробити декоративну ялинку своїми руками, дивіться в сюжеті!
Video: Як зробити 3D-зірку з паперу на новорічну ялинку
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