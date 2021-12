Прикрасьте свою новорічну ялинку об’ємною 3D-зіркою! Ця прикраса виглядає дуже святково й ошатно, а зробити її дуже просто. Дізнайтеся в нашому матеріалі, як зробити зірку з паперу. Майстер-клас дає майстер хенд-мейду Ольга Волкова.

Вам знадобляться:

Виготовлення:

Як зробити зірку з паперу, а також покрокову інструкцію, як зробити декоративну ялинку своїми руками, дивіться в сюжеті!

