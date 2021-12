Мрієте про нову модну стрижку? Ми допоможемо вам оновити свій образ, не виходячи з дому. Багато хто не знає, як себе підстригти, але це дуже просто. У матеріалі розповідаємо про те, як підстригтися самотужки та зробити популярний каскад, як у акторки Дженніфер Еністон.

Стрижка, як у акторки Дженніфер Еністон, уже давно стала класикою. Каскад кілька років поспіль не виходить з моди. Такий спосіб підстригання додає об’єму та корегує риси обличчя.

Аби зробити таку зачіску в домашніх умовах, потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

Аби зберігати волосся в гарному стані, користуйтеся бальзамом при кожному митті голови та двічі на тиждень використовуйте маску для вашого типу волосся. Корисно також наносити щодня на нього спрей, який вбереже від негативного впливу ультрафіолету.

