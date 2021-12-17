Хочете побалувати сім’ю ласощами до Дня святого Миколая? Спечіть пряники-миколайчики у вигляді листівок. Виявляється, зробити це зовсім нескладно. Як приготувати смачні пряники до Дня святого Миколая? Дізнайтеся покроковий рецепт від «Все буде добре» у нашому матеріалі!

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Складові:

Борошно – 500 г

Цукрова пудра – 180 г

Яйця – 2 шт.

Пакетик розпушувача

Вершкове масло – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

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Для декору

Яйця

Цукрова пудра

Лимонний сік

Приготування:

Замісити тісто і залишити його на дві години полежати. Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки. Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру. Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру. Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок). Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко. Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком. Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями. Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути. Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.

Ще більше порад про те, як приготувати пряники до Дня святого Миколая – у відео!

Video: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий Смачні пряники до Дня святого Миколая можна приготувати у вигляді листівок! Дивіться, як приготувати пряники-миколайчики на День святого Миколая, і порадувати сім'ю

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