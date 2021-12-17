Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий
17.12.2021
Хочете побалувати сім’ю ласощами до Дня святого Миколая? Спечіть пряники-миколайчики у вигляді листівок. Виявляється, зробити це зовсім нескладно. Як приготувати смачні пряники до Дня святого Миколая? Дізнайтеся покроковий рецепт від «Все буде добре» у нашому матеріалі!
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Складові:
- Борошно – 500 г
- Цукрова пудра – 180 г
- Яйця – 2 шт.
- Пакетик розпушувача
- Вершкове масло – 3 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
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Для декору
- Яйця
- Цукрова пудра
- Лимонний сік
Приготування:
- Замісити тісто і залишити його на дві години полежати.
- Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки.
- Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру.
- Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру.
- Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок).
- Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко.
- Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком.
- Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями.
- Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути.
- Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.
Ще більше порад про те, як приготувати пряники до Дня святого Миколая – у відео!
Video: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий
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