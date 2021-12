Рецепт печива до Дня святого Миколая

До День святого Миколая приготуйте печиво-«совушки» за рецептом Тетяни Литвинової! Така оригінальна і проста в приготуванні випічка стане приємним відкриттям для вас і справжнім сюрпризом для ваших дітей. Як приготувати печиво на День святого Миколая, читайте в матеріалі.



Більше на тему: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий



Інгредієнти:

Приготування тіста:

Приготування білих «совушок»:

Більше на тему: Запечений трюфель із гречки: рецепт до Дня святого Миколая

Приготування шоколадних «совушок»:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.