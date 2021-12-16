Рецепт печива до Дня святого Миколая
16.12.2021
До День святого Миколая приготуйте печиво-«совушки» за рецептом Тетяни Литвинової! Така оригінальна і проста в приготуванні випічка стане приємним відкриттям для вас і справжнім сюрпризом для ваших дітей. Як приготувати печиво на День святого Миколая, читайте в матеріалі.
Більше на тему: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий
Інгредієнти:
- Рослинно-вершкова суміш або масло – 150 г
- Цукрова пудра – 150 г
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Борошно – 300 г
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Порошок імбиру – 2 ч. л.
- Какао – 1 ч. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Шоколад і темні родзинки – 100 г
- Мигдаль і гарбузове насіння (для прикрашання) – 35 шт.
Приготування тіста:
- Змішати сухі інгредієнти (цукрову пудру, просіяне борошно, розпушувач, ваніль, сіль), додати рослинно-вершкову суміш або масло і яйце.
- Замісити тісто. Розділити його на 2 частини.
Приготування білих «совушок»:
- В одну частину додати порошок імбиру і скатати в кулю, замотати в харчову плівку і прибрати в холодильник на 20 хвилин.
- Розкатати охолоджене тісто в пласт 1–2 сантиметри, вирізати великі кружечки склянкою, а маленькі – шийкою пляшки або скачати кульки.
- Вставити очі з шоколаду або родзинок і носики з мигдалю або гарбузового насіння.
- Випікати за температури 180 градусів 10–15 хвилин.
Більше на тему: Запечений трюфель із гречки: рецепт до Дня святого Миколая
Приготування шоколадних «совушок»:
- Другу частину розділити навпіл. І в одну половину додати какао. Накрити плівкою обидві частини і прибрати в холодильник на 20 хвилин.
- Розкатати світле тісто прямокутником, а з темного сформувати смужку. Загорнути темне тісто у світле, щоб вийшов рулетик.
- Відрізати від тіста шматочки товщиною 2 сантиметри. Розрізати не до кінця 2 шматочки і зліпити, притискаючи половинки одна до одної.
- Пальцями сформувати пензлики на вухах. Зробити очі та дзьоб.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10–15 хвилин.
Video: Рецепт печива до Дня святого Миколая
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=