До День святого Миколая приготуйте печиво-«совушки» за рецептом Тетяни Литвинової! Така оригінальна і проста в приготуванні випічка стане приємним відкриттям для вас і справжнім сюрпризом для ваших дітей. Як приготувати печиво на День святого Миколая, читайте в матеріалі.



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Інгредієнти:

Рослинно-вершкова суміш або масло – 150 г

Цукрова пудра – 150 г

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Борошно – 300 г

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Порошок імбиру – 2 ч. л.

Какао – 1 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Шоколад і темні родзинки – 100 г

Мигдаль і гарбузове насіння (для прикрашання) – 35 шт.

Приготування тіста:

Змішати сухі інгредієнти (цукрову пудру, просіяне борошно, розпушувач, ваніль, сіль), додати рослинно-вершкову суміш або масло і яйце. Замісити тісто. Розділити його на 2 частини.

Приготування білих «совушок»:

В одну частину додати порошок імбиру і скатати в кулю, замотати в харчову плівку і прибрати в холодильник на 20 хвилин. Розкатати охолоджене тісто в пласт 1–2 сантиметри, вирізати великі кружечки склянкою, а маленькі – шийкою пляшки або скачати кульки. Вставити очі з шоколаду або родзинок і носики з мигдалю або гарбузового насіння. Випікати за температури 180 градусів 10–15 хвилин.

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Приготування шоколадних «совушок»:

Другу частину розділити навпіл. І в одну половину додати какао. Накрити плівкою обидві частини і прибрати в холодильник на 20 хвилин. Розкатати світле тісто прямокутником, а з темного сформувати смужку. Загорнути темне тісто у світле, щоб вийшов рулетик. Відрізати від тіста шматочки товщиною 2 сантиметри. Розрізати не до кінця 2 шматочки і зліпити, притискаючи половинки одна до одної. Пальцями сформувати пензлики на вухах. Зробити очі та дзьоб. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10–15 хвилин.

Video: Рецепт печива до Дня святого Миколая Як приготувати смачне печиво на День святого Миколая? Рецепт печива у формі сов від Тетяни Литвинової - смачного і ароматного печива на День святого Миколая

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