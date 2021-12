Пряники «миколайчики»: рецепт покроково

Здивувати гостей смачним частуванням і зробити оригінальні «миколайчики» можна з тих продуктів, які у вас є під рукою! Дивіться, як приготувати пряники «миколайчики» всього за півгодини. Покроковий рецепт «миколайчиків» уже в матеріалі.

Більше на тему: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий



Складові для тіста:

Складові для начинки:

Складові для глазурі:

Більше на тему: Запечений трюфель із гречки: рецепт до Дня святого Миколая

Приготування тіста:

Приготування начинки:

Перемолоти чорнослив з волоськими горіхами в блендері (або порубати ножем). Можна замінити будь-яким джемом або варенням.

Приготування глазурі:

Для глазурі розмішайте лимонний сік з цукровою пудрою до стану млинцевого тіста. Нанести зверху на готові, трохи охололі пряники.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.