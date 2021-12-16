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Пряники «миколайчики»: рецепт покроково
16.12.2021
Здивувати гостей смачним частуванням і зробити оригінальні « миколайчики» можна з тих продуктів, як і у вас є під рукою! Дивіться, як приготувати пряники «миколайчики» всього за півгодини. Покроковий рецепт «миколайчиків » у же в матеріалі.
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Складові для тіста :
Борошно – 300 г
Мед – 3 ст. л.
Вершкове масло – 100 г
Цукор – 150 г
Яйця – 2 шт.
Розпушувач – 10 г
Какао – 25 г
Імбир – 30 г
Складові для начинки:
Чорнослив – 200 г
Волоські горіхи – 100 г
Складові для глазурі:
Сік – 0,5 лимона
Цукрова пудра – 100 г
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Приготування тіста:
Змішайте сухі інгредієнти – борошно,
какао , розпушувач і прянощі. Додайте суміш з м’якого масла, цукру та меду. Ретельно перемішайте, дайте
охолонути, потім додайте яйця. Вимішайте тісто,
розкатайте та сформуйте пряники. Покладіть начинку між двома половинками та склейте їх . Випікайте 15 хвилин
за температури 200 градусів. Після випікання змастіть пряники глазур’ю .
Приготування начинки :
Перемолоти чорнослив з волоськими горіхами в блендері (або порубати ножем). Можна замінити будь-яким джемом або варенням.
Приготування глазурі:
Для
глазурі розмішайте лимонний сік з цукровою пудрою до стану млинцевого тіста . Нанести зверху на готові , трохи о хололі пряники .
Video: Пряники «миколайчики»: рецепт покроково
Пряники миколайчики - це прекрасне частування до свята День святого Миколая. Покроковий рецепт пряників миколайчиків шукайте в матеріалі
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