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Пряники «миколайчики»: рецепт покроково

16.12.2021

Здивувати гостей смачним частуванням і зробити оригінальні «миколайчики» можна з тих продуктів, які у вас є під рукою! Дивіться, як приготувати пряники «миколайчики» всього за півгодини. Покроковий рецепт «миколайчиків» уже в матеріалі.

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Складові для тіста:

  • Борошно – 300 г
  • Мед – 3 ст. л.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цукор – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Розпушувач – 10 г
  • Какао – 25 г
  • Імбир – 30 г

Складові для начинки:

  • Чорнослив – 200 г
  • Волоські горіхи – 100 г

Складові для глазурі:

  • Сік – 0,5 лимона
  • Цукрова пудра – 100 г

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Приготування тіста:

  1. Змішайте сухі інгредієнти – борошно, какао, розпушувач і прянощі. Додайте суміш з м’якого масла, цукру та меду.
  2. Ретельно перемішайте, дайте охолонути, потім додайте яйця.
  3. Вимішайте тісто, розкатайте та сформуйте пряники. Покладіть начинку між двома половинками та склейте їх.
  4. Випікайте 15 хвилин за температури 200 градусів. Після випікання змастіть пряники глазур’ю.

Приготування начинки:

Перемолоти чорнослив з волоськими горіхами в блендері (або порубати ножем). Можна замінити будь-яким джемом або варенням.

Приготування глазурі:

Для глазурі розмішайте лимонний сік з цукровою пудрою до стану млинцевого тіста. Нанести зверху на готові, трохи охололі пряники.

Video: Пряники «миколайчики»: рецепт покроково

Пряники миколайчики - це прекрасне частування до свята День святого Миколая. Покроковий рецепт пряників миколайчиків шукайте в матеріалі

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