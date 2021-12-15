У матеріалі ви дізнаєтеся, як подати курку в соусі з малини, що вразить смаком ваших гостей. Новий рецепт курки під соусом здивує своїм незвичайним кисло-солодким смаком, залишивши легкий винний післясмак… Курка з малиновим соусом стане вашою фірмовою стравою!

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Інгредієнти для курки в соусі з малини з гарніром:

курка – 1 шт.;

петрушка – 3 гілочки;

рис довгий просмажений, зварений – 1 ст.;

печериці – 100 г;

м’ята свіжа – 2 гілочки;

сухі трави (за смаком) розмарин – 1 ст. л.;

вода – 200 мл.;

біле сухе вино – 100 мл.;

сіль, перець за смаком.

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Для соусу:

свіжа малина -200 м;

цукор – 1 ст. л.;

мелена кориця – 1/2 ч. л.;

мелений мускатний горіх – 1/2 ч. л.;

цедра лимона – 1 ч.л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

червоне вино – 2 ст. л.;

вершкове масло – 50 г;

перець чилі – 14 стручка;

мелений духмяний перець, гвоздика, імбир.

Для подачі курки в соусі з малини на стіл:

малина (цілі ягідки) – 100 г;

перець чилі – 3 стручки;

базилік – 5 гілочок;

розмарин – 5 гілочок.

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Приготування курки в соусі з малини:

Проварений рис змішати з сухими травами і подрібненою свіжою зеленню, печерицями, додати сіль, перець. Курку посолити, поперчити, нафарширувати рисом, влити всередину воду і біле сухе вино. Поставити курку в рукаві для запікання в духовку, розігріту до 180 градусів на годину. Періодично підливати воду в курку, щоб рис зварився. Для соусу малину збити в блендері, процідити через марлю або сито. Додати в малинове пюре цукор, спеції, цедру лимона і лимонний сік, подрібнений перець чилі. Готувати на повільному вогні 10 хв., додавши рослинну олію і червоне вино. Дістати курку з духовки, рівномірно змастити малиновим соусом і поставити в духовку ще на 20 хвилин. Подавати курку в соусі з малини цілком з гарніром, прикрасивши свіжою малиною і кисло-солодким малиновим соусом.

Смачного!

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